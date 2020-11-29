داعية إسلامي: الفقر سبب رئيسي للمشاكل والأزمات في العالم (فيديو)

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 07:01 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
Advertisements
قال الدكتور مصطفى العكريشي، الداعية الإسلامي، إن الصدقة هي كل ما يُعطى للمحتاجين والفقراء من احتياجات يومية تقربًا لله تعالى، وطلبًا لرضاه، فكل ما يملكه الإنسان هو ملك للخالق عز وجل، لذلك لا يجوز منع الرزق عن الأشخاص المحتاجين، وحرمانهم من التنعم به، والحصول على نسبة قليلة من حاجاتهم اليومية.

وأضاف "العكريشي"، خلال لقائه ببرنامج "مصر أحلى"، الذي تقدمه الإعلامية وفاء طولان، المذاع على قناة "المحور"، أنه لكي تكون الصدقة لوجه الله تعالى يجب أن تكون النية منها للتقرب إلى الله تعالى، وليس رياءً أمام الناس ويستحب في الخفاء، مشيرًا إلى أن للصدقة تعدد وأنواع وأشكالها، حيث أن الصدقات لا تقتصر على الأمور المادية التي تُقدم للفقراء والمحتاجين فقط.

وتابع: "من أنواع الصدقات، الصدقات المعنوية وتشمل الحديث اللطيف، والابتسامة الجميلة في وجه الآخرين، وكذلك رفع المعنويات الصدقات المادية وتشمل التقديم المالي أو الغذائي أو الكسوة أو المواشي كالأغنام والبقر، وكل شيء يمكن الاستفادة منه بشكل ملموس"، مشيرًا إلى أن الصدقات الجارية هي الصدقات التي تبقى جارية حتى بعد موت الشخص المتصدق، ومن هذه الصدقات بناء مسجد، أو مدرسة، أو تقديم الكتب، أو بناء بئر ماء وغيرها.

وأشار إلى أن فوائد الصدقات العظيمة على المتصدق وكذلك على الفرد والمجتمع، ذلك لأن الفقر سبب رئيسي للعديد من المشاكل في العالم، كما أنه قد يكون سببًا للحروب والقتل والانتحار، لافتًا إلى أن الصدقات تمحو السيئات والذنوب وتصون الصدقات الأعراض والأشراف وتحسن خاتمة المتصدق.

أخبار تهمك

عاجل.. وزارة الشباب الرياضة توقف مجلس إدارة نادي الزمالك وتُحيل مخالفاته للنيابة العامة

منذ ساعة

أول ضحايا الزمالك بسبب الخسارة من الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

شوبير: الأهلي يعلن رحيل أحد الأجانب اليوم

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. استمرار إيجابية عينة نجم الزمالك وتأكد غيابه عن لقاء الجيش

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - أول تعليق من مجلس الزمالك على إيقافه وتحويل مخالفاته للنيابة العامة

منذ نصف ساعة

بعد خسارة اللقب الأفريقي.. باتشيكو يطرد 6 لاعبين خارج الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

بعد خسارة إفريقيا.. تعرف على الراحلين عن الزمالك

منذ ساعة الا ربع

عاجل- أيمن يونس يكشف حقيقة تواجده في مجلس الزمالك المؤقت

منذ 39 دقيقة

الأهلي يدرس عددًا من السير الذاتية لضم بديل خالد محمود

منذ ساعة و 16 دقيقة

عقوبات للمخالفين.. كل ما تريد معرفته عن تطبيق مواعيد فتح وغلق المحال التجارية

منذ حوالي 6 ساعات

عقوبة نارية على نجم الزمالك بسبب نهائي القرن

منذ يوم

موسمياني يستبعد رباعي الأهلي من القيد خلال الموسم الجديد

منذ ساعتين و 17 دقيقة

بعد خسارة لقب دوري أبطال إفريقيا.. الزمالك يضحي بهذا الثنائي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - تعرف على الجهة التي ستدير شؤون نادي الزمالك بعد إيقاف مجلس إدارته بالكامل

منذ ثلث ساعة

عاجل.. السيسي يصدر توجيه جديد بشأن منظومة البناء

منذ ساعتين و 55 دقيقة

فضيحة مدوية تلاحق "الجزيرة" ذراع تنظيم الحمدين الداعم للإرهاب

منذ 39 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:19 م

عاجل - أول تعليق من مجلس الزمالك على إيقافه وتحويل مخالفاته للنيابة العامة

موسمياني يستبعد رباعي الأهلي من القيد خلال الموسم الجديد

05:34 م

عاجل.. وزارة الشباب الرياضة توقف مجلس إدارة نادي الزمالك وتُحيل مخالفاته للنيابة العامة

06:51 م

عاجل- أيمن يونس يكشف حقيقة تواجده في مجلس الزمالك المؤقت

07:12 م

عاجل.. السيسي يصدر توجيه جديد بشأن منظومة البناء

04:55 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (7) | من حاول اغتيال عبد الناصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار الأسبوع بين السياسة والاقتصاد

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: هى دى مصر يا فنان!