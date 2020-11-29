الأهلي يدرس عددًا من السير الذاتية لضم بديل خالد محمود

يدرس مسؤولو النادي الأهلي، عددا من السير الذاتية لأكثر من طبيب من قطاع ناشئي الأحمر ومن خارجه لإختيار أحدهم لشغل منصب طبيب الفريق الكروي الأول، خلفا لخالد محمود الذى تقدم باستقالته من منصبه بشكل رسمي.





طبيب الأهلي الجديد





وكان خالد محمود قد تقدم باستقالته من منصبه طبيب الفريق الكروي الأول بالنادي الأحمر، عقب تلقيه عرضاً للعمل فى نادي أهلى جدة السعودى بجانب رغبته فى الرحيل لظروف عائلية.





ومن المقرر أن يحسم مسؤولو النادي الأهلي ملف طبيب الفريق الكروي الأول بالنادي الأحمر، خلال الساعات القليلة المقبلة، للعمل في جهاز المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني.





الجدير بالذكر أن الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي قد حصد لقب دوري أبطال أفريقيا عقب فوزه على الزمالك في المباراة النهائية بهدفين مقابل هدف.



