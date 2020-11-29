الأهلي يدرس عددًا من السير الذاتية لضم بديل خالد محمود

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 06:35 م
بوابة الفجر
علي خلاف
Advertisements
يدرس مسؤولو النادي الأهلي، عددا من السير الذاتية لأكثر من طبيب من قطاع ناشئي الأحمر ومن خارجه لإختيار أحدهم لشغل منصب طبيب الفريق الكروي الأول، خلفا لخالد محمود الذى تقدم باستقالته من منصبه بشكل رسمي.

طبيب الأهلي الجديد 

وكان خالد محمود قد تقدم باستقالته من منصبه طبيب الفريق الكروي الأول بالنادي الأحمر، عقب تلقيه عرضاً للعمل فى نادي أهلى جدة السعودى بجانب رغبته فى الرحيل لظروف عائلية.

ومن المقرر أن يحسم مسؤولو النادي الأهلي ملف طبيب الفريق الكروي الأول بالنادي الأحمر، خلال الساعات القليلة المقبلة، للعمل في جهاز المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني.

الجدير بالذكر أن الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي قد حصد لقب دوري أبطال أفريقيا عقب فوزه على الزمالك في المباراة النهائية بهدفين مقابل هدف.

أخبار تهمك

أول ضحايا الزمالك بسبب الخسارة من الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

نجم الأهلي: هناك عروض للرحيل داخل الدوري المصري

منذ حوالي 13 ساعة

عقوبات للمخالفين.. كل ما تريد معرفته عن تطبيق مواعيد فتح وغلق المحال التجارية

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. السيسي يصدر توجيه جديد بشأن منظومة البناء

منذ أقل من ساعتين

بعد خسارة اللقب الأفريقي.. باتشيكو يطرد 6 لاعبين خارج الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

سعد سمير يوجه رسالة شكر إلى طبيب الأهلي

منذ أقل من ساعة

عاجل.. استمرار إيجابية عينة نجم الزمالك وتأكد غيابه عن لقاء الجيش

منذ حوالي 4 ساعات

لابورتا يقدم صفقة مدوية لجماهير برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

شوبير: الأهلي يعلن رحيل أحد الأجانب اليوم

منذ حوالي 8 ساعات

أستاذ فيروسات يكشف مفاجأة صادمة عن كورونا (فيديو)

منذ يوم

عقوبة نارية على نجم الزمالك بسبب نهائي القرن

منذ يوم

بعد خسارة لقب دوري أبطال إفريقيا.. الزمالك يضحي بهذا الثنائي

منذ حوالي 4 ساعات

موسمياني يستبعد رباعي الأهلي من القيد خلال الموسم الجديد

منذ ساعة و 14 دقيقة

مفاجأة.. عمرو أديب يكشف تفاصيلا جديدة عن واقعة انفجار المعهد القومي للأورام لأول مرة (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات

الأهلي يفاجئ لاعبيه قبل السوبر الإفريقي

منذ حوالي 4 ساعات

في مقدمتهم بايرن ميونيخ.. تعرف على منافسي الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:34 م

موسمياني يستبعد رباعي الأهلي من القيد خلال الموسم الجديد

بعد خسارة لقب دوري أبطال إفريقيا.. الزمالك يضحي بهذا الثنائي

03:00 م

عاجل.. السيسي يصدر توجيه جديد بشأن منظومة البناء

04:55 م

عقوبات للمخالفين.. كل ما تريد معرفته عن تطبيق مواعيد فتح وغلق المحال التجارية

01:34 م

بعد خسارة اللقب الأفريقي.. باتشيكو يطرد 6 لاعبين خارج الزمالك

01:59 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (7) | من حاول اغتيال عبد الناصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار الأسبوع بين السياسة والاقتصاد

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: هى دى مصر يا فنان!