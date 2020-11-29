مفاجأة.. "ترامب" يتراجع عن تصريحاته بشأن إيران (تفاصيل)

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 06:26 م
ترامب
ترامب
دعاء جمال
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في مفاجأة من العيار الثقيل، تراجع الرئيس الأمريكي المنتهي ولايته، دونالد ترامب، عن تصريحاته بشأن إيران وأعلن ندمه عن انسحابه من الاتفاق النووي.

 

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أول مقابلة له بعد الانتخابات الرئاسية، إنه "لو أعيد انتخابه فسوف يحقق اتفاقا سريعا مع إيران"، وفقا لما نقلته شبكة "روسيا اليوم".

 

واعتبر ترامب في مقابلة مع "فوكس نيوز" أن الانتخابات الرئاسية الأمريكية شهدت أكبر عملية تزوير في الولايات المتحدة، رافضا الحديث عن موعد لإنتهاء معركته القضائية بهذا الشأن.

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