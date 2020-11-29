تعرف على مواجهات دوري القسم الثالث بالمجموعة العاشرة

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 06:16 م
بوابة الفجر
مصطفى الجندي
Advertisements


أقيمت اليوم الأحد قرعة دوري القسم الثالث للموسم الجديد2020/2021 ، للمجموعة العاشرة والتي تنظم منافساتها منطقة الشرقية لكرة القدم ، والتي ستنطلق يوم ٥ ديسمبر .

هذا وقد أسفرت القرعة عن اللقاءات الأتية بالجولة الأولى : ديرب نجم مع بلبيس ، ميت خاقان مع منوف ، شباب تلا مع عرب الرمل ، غزل شبين مع أبو كبير ، الشرقية مع شباب بطا ، ميت خلف مع شباب عرابي ، أبو حماد مع فاقوس ، شباب ديرب " باي " .

أما الجولة الثانية فتجمع كلا من : شباب ديرب مع ديرب ، بلبيس مع ميت خاقان ، منوف مع شباب تلا ، عرب الرمل مع غزل شبين ، أبو كبير مع الشرقية ، بطا مع ميت خلف ، شباب عرابي مع أبو حماد ، فاقوس " باي " .

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

عقوبات للمخالفين.. كل ما تريد معرفته عن تطبيق مواعيد فتح وغلق المحال التجارية

منذ حوالي 5 ساعات

بعد خسارة اللقب الأفريقي.. باتشيكو يطرد 6 لاعبين خارج الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

شوبير: الأهلي يعلن رحيل أحد الأجانب اليوم

منذ حوالي 7 ساعات

سعد سمير يوجه رسالة شكر إلى طبيب الأهلي

منذ ساعة الا ربع

بعد خسارة لقب دوري أبطال إفريقيا.. الزمالك يضحي بهذا الثنائي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. استمرار إيجابية عينة نجم الزمالك وتأكد غيابه عن لقاء الجيش

منذ حوالي 4 ساعات

أستاذ فيروسات يكشف مفاجأة صادمة عن كورونا (فيديو)

منذ يوم

موسمياني يستبعد رباعي الأهلي من القيد خلال الموسم الجديد

منذ ساعة و 13 دقيقة

عقوبة نارية على نجم الزمالك بسبب نهائي القرن

منذ يوم

مفاجأة.. عمرو أديب يكشف تفاصيلا جديدة عن واقعة انفجار المعهد القومي للأورام لأول مرة (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي يفاجئ لاعبيه قبل السوبر الإفريقي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. السيسي يصدر توجيه جديد بشأن منظومة البناء

منذ أقل من ساعتين

في مقدمتهم بايرن ميونيخ.. تعرف على منافسي الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية

منذ حوالي 5 ساعات

لابورتا يقدم صفقة مدوية لجماهير برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

نجم الأهلي: هناك عروض للرحيل داخل الدوري المصري

منذ حوالي 13 ساعة

أول ضحايا الزمالك بسبب الخسارة من الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

ننشر مباريات الجولة الأولى للمجموعة العاشرة من القسم الثالث

تعرف على مباريات الشرقية في الدور الأول من دوري الدرجة الثالثة

مباريات مرتقبة للغزل وسرس وتلا وميت خاقان بالقسم الثالث

مواجهات ساخنة لـ "سرس الليان" و"غزل شبين" و"ميت خلف" في القسم الثالث

فوز غزل شبين وميت خاقان وتعادل فاقوس وسرس الليان بالقسم الثالث

7 مباريات هامة في مجموعة الشرقية والمنوفية بالقسم الثالث

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:34 م

موسمياني يستبعد رباعي الأهلي من القيد خلال الموسم الجديد

بعد خسارة لقب دوري أبطال إفريقيا.. الزمالك يضحي بهذا الثنائي

03:00 م

عاجل.. السيسي يصدر توجيه جديد بشأن منظومة البناء

04:55 م

عقوبات للمخالفين.. كل ما تريد معرفته عن تطبيق مواعيد فتح وغلق المحال التجارية

01:34 م

بعد خسارة اللقب الأفريقي.. باتشيكو يطرد 6 لاعبين خارج الزمالك

01:59 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (7) | من حاول اغتيال عبد الناصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار الأسبوع بين السياسة والاقتصاد

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: هى دى مصر يا فنان!