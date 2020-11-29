تعرف على مواجهات دوري القسم الثالث بالمجموعة العاشرة

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أقيمت اليوم الأحد قرعة دوري القسم الثالث للموسم الجديد2020/2021 ، للمجموعة العاشرة والتي تنظم منافساتها منطقة الشرقية لكرة القدم ، والتي ستنطلق يوم ٥ ديسمبر .



هذا وقد أسفرت القرعة عن اللقاءات الأتية بالجولة الأولى : ديرب نجم مع بلبيس ، ميت خاقان مع منوف ، شباب تلا مع عرب الرمل ، غزل شبين مع أبو كبير ، الشرقية مع شباب بطا ، ميت خلف مع شباب عرابي ، أبو حماد مع فاقوس ، شباب ديرب " باي " .



أما الجولة الثانية فتجمع كلا من : شباب ديرب مع ديرب ، بلبيس مع ميت خاقان ، منوف مع شباب تلا ، عرب الرمل مع غزل شبين ، أبو كبير مع الشرقية ، بطا مع ميت خلف ، شباب عرابي مع أبو حماد ، فاقوس " باي " .