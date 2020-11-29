رامز امير في حواره لـ"الفجر الفني": "عندي طموح في تقديم أكشن متعملش قبل كده وحفل زفافي سيكون تحت الماء"

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رامز امير، هو فنان مثير للجدل وخاصة الفترة الأخيرة بعد صوره أثناء تواجده في مهرجان الجونة وقام بحركات التايكوندو علي الريد كاربت أو صوره علي السوشيال ميديا علي السرير الخاص به وهو يقوم بإحدي حركات الباركور، وكان ل"الفجر الفني" حوار معه حول طموحه ان يكون الفنان المصري الأول في نوع مختلف من الأكشن مثل نجوم هوليود :



ماهو التحدي الشخصي لرامز أمير؟

لدي تحدي شخصي أن أقدم شيء مختلف في مهنتي من خلال ممارسة التايكوندو والباركور.



لدي طموح كبير أن أقدم اكشن لم يتم تقديمه ليس في مصر فقط بل في أمريكا أيضا فضلا عن موهبتي في التمثيل، فأنا خريج معهد فنون مسرحية وأعشق التمثيل للغاية.



وفي الغالب ما يمثل الأكشن لا يكون فنان مميز وشاطر وأنا أريد أن أجمع بين الموهبة في التمثيل والاجتهاد في الأكشن.



ما هي أكثر شخصية تتمنى تجسيدها؟



لا أريد أن أقدم شخصيات معروفة لكن أريد تقديم الفترة الزمنية الخاصة بالحروب وسيكون بها مساحة مميزة في تقديم المهارات التي اكتسبتها من رياضتي التايكوندو والباركور.



حدثني عن مشاركتك مع يحيى الفخراني في عمله الجديد؟



دكتور يحيى اشتغلت معه أول مسلسل في حياتي وهو مسلسل "الليل وأخره" وكنت صغيرا للغاية وكان يقدم شخصية خالي في هذا العمل.



وعملت معه اكثر من عمل لكن كانت الأدوار صغيرة، أول دور كبير أقدمه في عمل مع دكتور يحيى كان مسلسل "شرف فتح الباب" وكنت أقدم دور نجله.



دكتور يحيى فنان عظيم وشرف لأي فنان ان يعمل معه وشرف لي أنه قدمني للجمهور وأنا صغير وأنا سعيد للغاية بإشادته بي أنني مستمر على الرغم أنني أمثل منذ الصغر.



وأقدم دور مفاجأة وجديد في هذا العمل لا اريد أن أكشف تفاصيله.



أكثر تعليقات أضحكتك على موضوع حمام الثلج؟



هناك أكثر من جريدة أخذت الأمر بشكل مضحك للغاية، وكذلك الجدل والمشادات الخفيفة بين الناس على التعليقات.



حدثني أيضا عن المنشور الذي أثار الجدل بعد أن أخفيت صورة خطيبتك عن الجمهور؟



من المرات القليلة التي أصابني فيها ضيق شديد للغاية لأن الهدف من هذا المنشور كان الاعتراف لخطيبتي بحبي لها وأن ربنا أكرمني بها.



أنا اخفيت وجه خطيبتي عشان صعبان عليا تعليقات الناس على الصورة وعلى صور الفنانين وأنا قولتلها بلاش تظهري عشان الجمهور ممكن يقولك كلام مش هتستحمليه.



وأنا غطيت وشها عشان عارف ان الناس ممكن تجرح فيها ومع ذلك تعرضت لهجوم وانتقادات والناس هاجمت بشكل تاني خالص.



متى موعد حفل زفافك؟



لم أحدد الموعد لكن سيكون حفل زفاف مختلف للغاية وسأقوم باشياء غريبة وسألعب باركور وغطس حر وفرحي سيكون إن شاء الله تحت المياه.