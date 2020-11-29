"القباج" تفتتح "بيت التطوع" لصندوق مكافحة الإدمان  بجامعة الزقازيق لتوعية الطلاب بأضرار تعاطى المخدرات

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 06:05 م
بوابة الفجر
آيات عامر
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افتتحت نيفين القباج  وزيرة التضامن الاجتماعى، ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، اليوم الأحد، "بيت التطوع" بجامعة الزقازيق كمقر لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان بالجامعة، وذلك فى ضوء سلسلة احتفالات وزارة التضامن الاجتماعي باليوم العالمى للتطوع والذى يوافق 5 ديسمبر من كل عام وتدشن الوزارة مجموعة من الاحتفالات بالتزامن مع هذا اليوم. 

ويستهدف "بيت التطوع" بجامعة الزقازيق توعية ما يقرب من 30 ألف شاب وفتاة بمخاطر المخدرات سنويًا مع استقطاب ما يقرب من 2000 شاب متطوع لينضمو كل عام لأنشطة الرابطة التطوعية للصندوق والتي وصل قوامها حتى الآن إلي ما يقرب من 29 ألف و800 شاب في كافة المحافظات، ويمثل الطلبة الجامعيين 75% منهم، كما تمثل الفتاة 65% من المتطوعين،بالإضافة إلي مشاركة خريجي أقسام كلية علم النفس والاجتماع وكلية الخدمة الاجتماعية في برامج علاج وتأهيل مرضي الإدمان بعد بناء قدراتهم علي تنفيذ هذه البرامج وفقًا لمعايير عمل الصندوق.
 


ويستقبل مقر الصندوق طلاب كليات جامعة الزقازيق طوال العام الدراسى الجديد لتوعيتهم بأضرار تعاطى المواد المخدرة والرد على استفسارات الطلاب، فيما يتعلق بمشكلة الإدمان وكذلك شرح اليات عمل الخط الساخن " 16023" وكيفية التواصل معهم من أجل الحصول على الخدمات العلاجية مجانا وفى سرية تامة، حيث يتم التواصل مع الطلاب وتوعيتهم بمخاطر تعاطى المواد المخدرة، وتصحيح المعتقدات الخاطئة المرتبطة بثقافة تعاطى المخدرات مثل كوّن المخدرات تساعد على تنشيط الذاكرة وغيرها من المفاهيم الخاطئة، والرد على الاستفسارات حول طبيعة مرض الإدمان وطرق الوقاية والعلاج من خلال الخط الساخن " 16023 " من خلال متخصصين لدى الصندوق.


جاء ذلك خلال تدشين الوزيرة عدد من الأنشطة مع جامعة الزقازيق وذلك بحضور عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن ـ مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى،والدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق.

وأكدت الوزيرة علي أن الحركة الشبابية لمتطوعي الصندوق أثرت عمله، فهي تمتد إلي المشاركة في وضع السياسات وتطويرها وتنفيذ برامج التوعية والوقاية الأولية وتصميم وتطوير حملاتنا الإعلامية والمشاركة في إدارة صفحة الصندوق علي الفيس بوك والتي تضم 2 مليون عضو 86% منهم من فئة الشباب.


ووجهت "القباج"، بتكثيف الأنشطة والبرامج التوعوية لطلاب الجامعات، وذلك في إطار حرص الوزارة على رفع الوعي المجتمعي لدى الفئات المختلفة لاسيما الشباب بأضرار الإدمان، لافتة إلى أن “بيت التطوع” مقر دائم للصندوق ومتطوعيه بجامعة الزقازيق، ليكون منارة للوقاية وتوعية الشباب بجانب العمل على جذب مزيد من المتطوعين الشباب للانضمام للتطوع والمشاركة الفاعلة فى مواجهة المخدرات،كما وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي، بالتوسع في انشاء مقرات دائمة للصندوق داخل الجامعات المصرية، حيث سيتم افتتاح مقر للصندوق في جامعات أخرى خلال الأيام المقبلة.
"القباج" تفتتح "بيت التطوع" لصندوق مكافحة الإدمان  بجامعة الزقازيق لتوعية الطلاب بأضرار تعاطى المخدرات
"القباج" تفتتح "بيت التطوع" لصندوق مكافحة الإدمان  بجامعة الزقازيق لتوعية الطلاب بأضرار تعاطى المخدرات
"القباج" تفتتح "بيت التطوع" لصندوق مكافحة الإدمان  بجامعة الزقازيق لتوعية الطلاب بأضرار تعاطى المخدرات
"القباج" تفتتح "بيت التطوع" لصندوق مكافحة الإدمان  بجامعة الزقازيق لتوعية الطلاب بأضرار تعاطى المخدرات
"القباج" تفتتح "بيت التطوع" لصندوق مكافحة الإدمان  بجامعة الزقازيق لتوعية الطلاب بأضرار تعاطى المخدرات
"القباج" تفتتح "بيت التطوع" لصندوق مكافحة الإدمان  بجامعة الزقازيق لتوعية الطلاب بأضرار تعاطى المخدرات
"القباج" تفتتح "بيت التطوع" لصندوق مكافحة الإدمان  بجامعة الزقازيق لتوعية الطلاب بأضرار تعاطى المخدرات
"القباج" تفتتح "بيت التطوع" لصندوق مكافحة الإدمان  بجامعة الزقازيق لتوعية الطلاب بأضرار تعاطى المخدرات
"القباج" تفتتح "بيت التطوع" لصندوق مكافحة الإدمان  بجامعة الزقازيق لتوعية الطلاب بأضرار تعاطى المخدرات
"القباج" تفتتح "بيت التطوع" لصندوق مكافحة الإدمان  بجامعة الزقازيق لتوعية الطلاب بأضرار تعاطى المخدرات

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