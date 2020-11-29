152.6 مليار درهم نفقات الإمارات على الإعانات المالية والمنافع الاجتماعية خلال 18 شهرا

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 06:22 م
بوابة الفجر
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بلغت قيمة المنافع الاجتماعية والاعانات المالية التي قدمتها جميع إمارات الدولة 152.6 مليار درهم تقريبا خلال 18 شهرا، تشكل 28% من اجمالي المصروفات الموثقة بموجب ميزانية المالية العامة للدولة والتي وصلت الى 543.28 مليار درهم منذ عام 2019 وحتى نهاية النصف الأول من العام 2020 وذلك وفقا للبيانات التي تضمنتها الميزانية الصادرة عن وزارة المالية.

ويعكس الحجم الكبير للنفقات المخصصة للمنافع الاجتماعية والاعانات المالية حرص الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية على تعزيز الرفاه لأفراد المجتمع وهو الاولوية التي تحظى بأهمية ضمن اجندة العمل رؤية الامارات 2021.

وبالإضافة الى الانفاق على الحماية الاجتماعية وبرامج الإسكان والترفيه فإن قطاع المنافع الاجتماعية يشمل كذلك الخدمات الحيوية التي تتضمن الصحة والتعليم وغيرها من أوجه الانفاق التي تساهم في تعزز اللحمة بين افراد المجتمع.

وتفصيلا فقد اولت الدولة بجميع اماراتها برامج الإسكان والاعانات المالية لأفراد المجتمع أهمية خاصة حيث بلغت قيمة مصروفات هذا البند 48.522 مليار درهم خلال 18 شهرا وتحديدا في الفترة الممتدة بين عام 2019 وحتى النصف الأول من العام 2020.

أما على مستوى المنافع الاجتماعية فقد بلغت قيمة مصروفات هذا البند 104.033 مليار درهم خلال 18 شهرا.

وخلال النصف الأول من العام 2020 بلغت قيمة المصروفات على المنافع الاجتماعية 29.4 مليار درهم فيما وصلت قيمتها على الإعانات المالية 21.6 مليار درهم تقريبا.

يشار الى ان دولة الإمارات تُصنف من قبل المؤسسات الدولية المتخصصة ضمن قائمة الدول الأكثر رفاهية على مستوى العالم.

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