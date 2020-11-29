في ذكرى ميلاده.. عبد الحفيظ التطاوي أنجب أول وزيرة اقتصاد تعمل في هذا المنصب

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تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان الكبير عبد الحفيظ التطاوي، الذي يعد واحدًا من أبرز الفنانين في مصر والوطن العربي.



تزوج عبد الحفيظ التطاوي، من خارج الوسط الفني وأنجب ابنة واحدة هي الدكتورة نوال التطاوي التي شغلت منصب وزيرة الاقتصاد ووزيرة التعاون الدولي في حكومة الدكتور عاطف عبيد، أثناء فترة رئاسة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك في الفترة من 1995 إلى 1997 كما أنها أول سيدة مصرية تشغل هذا المنصب.



قدم التطاوي 100 مسرحية كما شارك في 50 مسلسلًا أبرزها "بوابة المتولي، علي هامش السيرة محمد رسول الله، عذراء مكة، يوميات ونيس".



كما شارك في المسلسل الأشهر والذي كان باكورة الإرسال التليفزيوني عام 1960 وهو مسلسل "عادات وتقاليد" أمام عقيلة راتب، وعبد العظيم عبد الحق، والذي استمر عرضه 10 سنوات متصلة.