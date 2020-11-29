موراتا مهدد بالغياب عن يوفنتوس في 3 مباربات

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 06:00 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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ذكرت تقرير صحفي إيطالي كواليس طرد الإسباني ألفارو موراتا نجم يوفنتوس الإيطالي عقب نهاية مباراة فريقه مع بينفينتو بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما في الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإيطالي.


وأفادت شبكة سكاي سبورت إيطاليا بأن موراتا توجه نحو الحكم فابريزيو باسكوا عقب إطلاق صافرة نهاية المباراة وتفوه ببعض الكلمات قبل الحصول على بطاقة حمراء مباشرة.


وأشارت الشبكة الإيطالية إلى أن موراتا طلب الحصول على ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة من المباراة لكن الحكم فضل استمرار اللعب.


وأوضحت الشبكة الإيطالية أنه عقب انتهاء المباراة ذهب موراتا صوب الحكم وقال له: "كانت ركلة جزاء محرجة" ليشهر فابريزيو باسكوا البطاقة الحمراء في وجه نجم يوفنتوس.


وألمحت الشبكة الإيطالية أن موراتا أصبح مهددًا بالغياب عن المباريات الثلاث المقبلة ليوفنتوس في الدوري بعد تلقيه بطاقة حمراء مباشرة.


ونوهت الشبكة الإيطالية أن يوفنتوس يحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 17 نقطة.

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