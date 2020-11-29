سعد سمير يوجه رسالة شكر إلى طبيب الأهلي

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 06:00 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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وجه سعد الدين سمير مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رسالة شكر إلى الدكتور خالد محمود طبيب النادي الأحمر السابق والذي استقال من منصبه عقب نهائي دوري أبطال إفريقيا.


وغرد سعد سمير عبر حسابه بموقع التواصل "تويتر" :"كل الشكر والتقدير للدكتورخالد محمود الي أدي مهمته معانا علي اكمل وجه وكان بمثابة أب وأخ أكبر لينا جميعا وأكتر الناس إخلاصًا في عملهم معانا".


وأضاف ؛"وفعلا اتشرفنابالتعامل مع حضرتك واقل حاجة نقولك شكرا من قلوبنا بجد  ونتمني لك التوفيق فيما هو قادم".


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