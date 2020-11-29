مصطفي خاطر لـ"الفجر الفني": دينا الشربيني فنانة مميزة ومحمد فراج ممثل من عيار ثقيل (حوار)

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 06:25 م
بوابة الفجر
يارا أحمد
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مصطفي خاطر فنان خطف الأنظار وذلك نظرا لاختلافه وبالرغم نجاحه في الكوميديا ظهر في "الصندوق الاسود" بعيدا تماما عن هذا الشكل من الدراما وحقق نجاحا كبيرا ويستعد لفيلم جديد ولكنه رومانسي وكان ل'الفجر الفني' هذا الحوار معه:




حدثني عن تجربة فيلم "الصندوق الاسود"؟

سعيد بمشاركتي في فيلم الصندوق الأسود، وبعتبره فيلما مهما للغاية وهو عمل جديد علي وتجربة جديدة ومختلفة بالنسبة لي .

هل يعتبر أول دور لمصطفى خاطر بعيدا عن الكوميديا؟

لا، سبق وأن قدمت اعمالا درامية لكن كانت تتضكن لمحات كوميدية أما دوري في "الصندوق الأسود" بعيد كل البعد عن الكوميديا.


هل سنراك تقدم "اكشن" في الفيلم؟

هناك أكشن بالطبع لكن لا أقدم الأكشن والفيلم يقوم في الأساس على الإثارة والتشويق أكثر من الأكشن.

كيف كان استعدادك لهذا الدور وما الذي جذبك له؟

اكثر ما لفت انتباهي أن السيناريو الذي قرأته جديد ومختلف والشخصية التي أقدمها هي لشخصية جديدة ومختلفة تماما.

كما أنني وجدت نفسي أريد ان أقدم هذا النوع من الأفلام وهذا أكثر ما جذب انتباهي ودفعني للقيام بهذا الدور.

حدثني عن كواليس العمل؟

كواليس العمل كانت مرحة ومبهجة على عكس ما كنا نقدمه في الفيلم.

الشغل مع منى زكي كان سلس للغاية وبسيط نظرا لخبرتها الكبيرة ولكونها نجمة مميزة كما أنه شارك معنا محمد فراج وهو نجم من العيار الثقيل.

ماذا تقول لمنى زكي وفراج؟

هذه كانت اول تجربة لنا نعمل فيها سويا، فراج سبق وان عمل معي في فيلم "طلق صناعي" لكنه كان ضيف شرف.

وأقول لهم ربنا ينجحنا نجاحا كبيرا على قدر المجهود الكبير الذي قدمناه.

هل كانت هناك صعوبات أثناء التحضيرات للدور؟

لا لم تكن هناك صعوبات لكن كنت اتواصل مع المؤلف واساله اكثر عن الشخصيات من أجل ان اتخيل هذه الشخصيات وما يمكن أن أضيفه للشخصية.

ما رأيك في ردود الأفعال على الفيلم؟

ردود الأفعال كانت كبيرة للغاية و"التريلير" منذ بداية طرحه أثار ضجة كبيرة للغاية على مواقع التواصل الاجتماعي وتعليقات الجمهور أيضا أسعدتني .

حدثني عن فيلمك الجديد من إنتاج محمد السبكي؟

نقدم فيلم اسمه "ثانية واحدة" بطولتي انا ودينا الشربيني وهو فيلم "رومانتيك كوميدي" وانا متحمس لهذا الفيلم لان دينا ممثلة شاطرة ومميزة ومحمد السبكي متحمس للعمل أيضا وأنا قدمت معه أكثر من عمل وحققوا نجاح كبير مثل "هروب اضطراري" و"حرب كرموز".

ما هو اسم الشخصية التي ستقدمها في الفيلم؟

اسم الشخصية "آدم" وبدانا تصوير الفيلم واقتربنا من نهاية التصوير خلال أيام قليلة.

وهذا يعتبر أول تعاون كبير بيني وبين دينا التي سبق وقدمت معها "هروب اضطراري" لكن دورها لم يكن بالحجم الكبير".

حدثني عن كواليس التعاون مع دينا الشربيني في الفيلم؟

الكواليس كانت لطيفة جدا واجواء التصوير كانت مرحة وخفيفة.

ماذا تحب ان تقول لدينا الشربيني؟

أقول لها سعيد للغاية أننا قدمنا هذا العمل سويا وإن شاء الله سنقدم نجاحا كبيرا.

هل هناك عمل جديد لك في رمضان؟

لا لم استقر على عمل أقدمه في شهر رمضان.

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