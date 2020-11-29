رسالة شكر حارة من مسؤولون إلى محمد بن زايد

وجه مسؤولون رسالة شكر إلى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، تعبير صادق عن العرفان من قائد إلى قائد في ثنائية التميز والتفرد، مشيرين إلى أنهم ماضون في بناء الوطن والمضي قدماً نحو خريطة التميز الذي رسمت معالمها القيادة الرشيدة.

القلب النابض

وقال الدكتور المهندس محمد ناصر الأحبابي، المدير العام لوكالة الإمارات للفضاء، إن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، يعتبر القلب النابض لشباب الوطن، وخير قدوة لهم في القيادة والتفاني والعمل الجاد في خدمة الوطن، تحت قيادة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة.

ورشح الإيرلندى اللورد دايفد ترمبل، الحائز على جائزة نوبل، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولى عهد أبوظبى، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لجائزة نوبل للسلام.

وفاز ترمبل، الوزير الأول السابق لإيرلندا الشمالية، بالجائزة فى عام 1998 لجهوده فى إيجاد حل سلمى للصراع فى إيرلندا الشمالية، ووفقا لقوانين الجائزة، فإن ترشيح أحد الفائزين السابقين بالجائزة يجب أن يتم مناقشته من قبل اللجنة المنظمة.

وتفاعل ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مع الترشيخ الايرلندي للشيخ محمد بن زايد، مؤكدا أن بن زايد أجدر شخصية عربية بالجائزة، لدوره في صناعة السلام.