وزير الخارجية: تنفيذ سياسة مصر ومعالجة التحديات على رأس أولويات سفرائنا بالخارج

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 05:50 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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عقد سامح شكرى وزير الخارجية، اليوم الأحد، اجتماعًا مع قيادات الوزارة من مساعدى وزير الخارجية والسفراء بالديوان العام، وذلك استمرارًا لاجتماعاته خلال الفترة الماضية مع قيادات وأعضاء الوزارة من الشباب، وبمشاركة السفير عمر عامر مساعد وزير الخارجية لشئون السلك الدبلوماسى والقنصلى والتفتيش.

وأوضح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن اللقاء استهدف التأكيد على الدور الهام الذى يضطلع به سفراؤنا فى تنفيذ أولويات سياسة مصر الخارجية ومعالجة التحديات المتنامية التى تواجه الدولة المصرية، وكذا المساهمة فى صياغة آليات التعامل مع ما يشهده المحيط الإقليمى من توترات تمس بالأمن القومى المصري. هذا، فضلًا عن دورهم الهام فى قيادة مختلف قطاعات وإدارات الوزارة والبعثات المصرية بالخارج، وبما يكفُل مواصلة الجهود من أجل تحقيق رؤية وتكليفات القيادة السياسية.

وأعاد وزير الخارجية التأكيد على المسئولية الواقعة على قيادات الوزارة لمواصلة تحقيق الانضباط الكامل وضمان استمرار العمل بالكفاءة المرجوة بديوان عام الوزارة وبعثاتنا فى الخارج، على الرغم من الظرف الحإلى الدقيق ذى الصلة بانتشار جائحة فيروس "كورونا"، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة، ومشددًا فى هذا السياق على ضرورة استمرار سفاراتنا وبعثاتنا القنصلية فى الخارج فى بذل كل جهد مُمكن من أجل رصد ومتابعة المشكلات والقضايا القنصلية وتقديم مختلف سبل الرعاية القنصلية للمواطنين المصريين المُقيمين فى الخارج.
 
كما طالب وزير الخارجية بتكثيف التحرك الدبلوماسى على المستوييّن الثنائى ومتعدد الأطراف، وعبر الشركاء الإقليميين والدوليين، بهدف الدفاع عن الموقف المصرى إزاء التحديات الإقليمية والدولية، والترويج لما تحقق من إنجازات خلال السنوات الأخيرة والسعى إلى تحقيق أهداف وأولويات برنامج العمل الحكومي.
 
واختتم حافظ تصريحاته بالإشارة إلى أن الوزير شكرى توجه فى نهاية اللقاء بالشكر للسفراء على الجهود المبذولة خلال ألفترة الماضية، مؤكدًا ضرورة الاستمرار فى مواصلة العمل الدؤوب للدفاع عن المصالح المصرية والسعى نحو تحقيق أهداف السياسة الخارجية وتحقيق المزيد من المُكتسبات خلال ألفترة المقبلة.
وزير الخارجية: تنفيذ سياسة مصر ومعالجة التحديات على رأس أولويات سفرائنا بالخارج
وزير الخارجية: تنفيذ سياسة مصر ومعالجة التحديات على رأس أولويات سفرائنا بالخارج
وزير الخارجية: تنفيذ سياسة مصر ومعالجة التحديات على رأس أولويات سفرائنا بالخارج
وزير الخارجية: تنفيذ سياسة مصر ومعالجة التحديات على رأس أولويات سفرائنا بالخارج
وزير الخارجية: تنفيذ سياسة مصر ومعالجة التحديات على رأس أولويات سفرائنا بالخارج
وزير الخارجية: تنفيذ سياسة مصر ومعالجة التحديات على رأس أولويات سفرائنا بالخارج

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