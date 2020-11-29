التشكيل الرسمي لمواجهة "ديربي لندن" تشيلسي وتوتنهام في الدوري الإنجليزي

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 05:43 م
بوابة الفجر
أحمد عصام
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أعلن فرانك لامبارد المدير الفني لفريق تشيلسي، التشكيل الأساسي الذي سيخوض مباراته أمام منافسه توتنهام هوتسبير، اليوم الأحد 29 نوفمبر في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب ستامفورد بريدج في ديربي لندن، ضمن منافسات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز. 


وستقام المباراة بين تشيلسي وتوتنهام هوتسبير في الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية. 


ويأتي التشكيل الأساسي لفريق تشيلسي :- 

حراسة المرمى: ميندي. 

خط الدفاع: جيمس - زوما - تياجو سيلفا - تشيلويل.  

خط الوسط: كانتي - كوفاسيتش - ماونت - حكيم زياش. 

خط الهجوم: تيمو فيرنر - تامي أبراهام. 

وقد حقق تشيلسي الفوز في الجولة الماضية على حساب نيوكاسل يونايتد، بنتيجة هدفين مقابل لا شيء على ملعب سانت جيمس بارك. 

بينما يأتي التشكيل المتوقع لفريق توتنهام :- 

لوريس - أورييه - رودون - داير - ريجيلون - هولبيرج - سيسوكو - ندومبيلي - سون هيونج - بيرجواين - هاري كين.

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