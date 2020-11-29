مروة ناجي لـ"الفجر الفني": أهدي مشاركتي في الليلة المحمدية لوالدي الراحل

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أعربت الفنانة مروة ناجي عن سعادتها الكبيرة بمشاركتها في الليلة المحمدية بمشاركة كوكبة كبيرة من الفنانين في العالم العربي متمنية أن يكون العمل الذي ستقدمه على قدر الأهمية.



وكشفت الفنانة مروة ناجي، ل"الفجر الفني" عن سعادتها بمشاركتها في العرض كمطربة وليس كممثلة، مشيرة إلى أنها قدمت أغنية بمفردها بالإضافة إلى مقطعين في الأوبريت الذي سيتم تقديمه.



وأشارت الفنانة مروة ناجي إلى أن فريق العمل يتعامل بحذر شديد بسبب الإجراءات الاحترازية بعد تفشي فيروس كورونا بشكل كبير مؤخرا.



وحول أعمالها المستقبلية قالت " الليلة المحمدية هي أول عودة لي بعد توقف طويل بعد وفاة والدي واهديها لروحه واعتبر أن عودتي بالليلة المحمدية افضل عودة بعد وفاته".



كما أنني انتهيت من عدة أغاني سيتم إصدارها قريبا وهناك أكثر من أغنية متحمسة بإصدارها".