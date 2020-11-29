كورتوا يسجل رقم قياسي شخصي سلبي

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 05:36 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
Advertisements
كشفت تقارير صحفية إحصائية أن البلجيكي تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد الإسباني سقط في فخ سلبي عقب خسارة الملكي على يد ديبورتيفو ألافيس بهدفين مقابل هدف في الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الإسباني.


وأفادت شبكة سكواكا للإحصائيات بأنه لم يرتكب أي حارس مرمى في الدوري الإسباني أخطاء أدت إلى أهداف أكثر من كورتوا وذلك منذ استئناف النسخة الماضية في الدوري الإسباني في يونيو 2020.


وأكدت الشبكة الإحصائية أن كورتوا تسبب في استقبال ريال مدريد لهدفين من خلال أخطائه الفردية.


وألمحت الشبكة الإحصائية أن كورتوا كان مرر الكرة بشكل خاطئ في بداية الشوط الثاني من مباراة ألافيس ونجح خوسيليو في قطع الكرة وتسجيل الهدف الثاني في شباك الملكي الخالية.


وأشارت الشبكة الإحصائية إلى أن خسارة ريال مدريد أوقفت رصيده عند 17 نقطة في المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني.

أخبار تهمك

أستاذ فيروسات يكشف مفاجأة صادمة عن كورونا (فيديو)

منذ يوم

بعد خسارة اللقب الأفريقي.. باتشيكو يطرد 6 لاعبين خارج الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

سر خطير في وفاة مارادونا

منذ ساعتين و 21 دقيقة

لابورتا يقدم صفقة مدوية لجماهير برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

نجم الأهلي: هناك عروض للرحيل داخل الدوري المصري

منذ حوالي 13 ساعة

شوبير: الأهلي يعلن رحيل أحد الأجانب اليوم

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. استمرار إيجابية عينة نجم الزمالك وتأكد غيابه عن لقاء الجيش

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يفاجئ لاعبيه قبل السوبر الإفريقي

منذ حوالي 4 ساعات

موسمياني يستبعد رباعي الأهلي من القيد خلال الموسم الجديد

منذ 42 دقيقة

عقوبات للمخالفين.. كل ما تريد معرفته عن تطبيق مواعيد فتح وغلق المحال التجارية

منذ حوالي 5 ساعات

بعد خسارة لقب دوري أبطال إفريقيا.. الزمالك يضحي بهذا الثنائي

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة.. عمرو أديب يكشف تفاصيلا جديدة عن واقعة انفجار المعهد القومي للأورام لأول مرة (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

أول تعليق من مرتضي منصور بعد خسارة الزمالك نهائي إفريقيا

منذ حوالي 18 ساعة

أول ضحايا الزمالك بسبب الخسارة من الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

في مقدمتهم بايرن ميونيخ.. تعرف على منافسي الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية

منذ حوالي 5 ساعات

عقوبة نارية على نجم الزمالك بسبب نهائي القرن

منذ يوم

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:34 م

موسمياني يستبعد رباعي الأهلي من القيد خلال الموسم الجديد

بعد خسارة لقب دوري أبطال إفريقيا.. الزمالك يضحي بهذا الثنائي

03:00 م

عقوبات للمخالفين.. كل ما تريد معرفته عن تطبيق مواعيد فتح وغلق المحال التجارية

01:34 م

بعد خسارة اللقب الأفريقي.. باتشيكو يطرد 6 لاعبين خارج الزمالك

01:59 م

أول ضحايا الزمالك بسبب الخسارة من الأهلي

01:33 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (7) | من حاول اغتيال عبد الناصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار الأسبوع بين السياسة والاقتصاد

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: هى دى مصر يا فنان!