كورتوا يسجل رقم قياسي شخصي سلبي
الأحد 29/نوفمبر/2020 - 05:36 م
ريهام عبد المحسن
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كشفت تقارير صحفية إحصائية أن البلجيكي تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد الإسباني سقط في فخ سلبي عقب خسارة الملكي على يد ديبورتيفو ألافيس بهدفين مقابل هدف في الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الإسباني.
وأفادت شبكة سكواكا للإحصائيات بأنه لم يرتكب أي حارس مرمى في الدوري الإسباني أخطاء أدت إلى أهداف أكثر من كورتوا وذلك منذ استئناف النسخة الماضية في الدوري الإسباني في يونيو 2020.
وأكدت الشبكة الإحصائية أن كورتوا تسبب في استقبال ريال مدريد لهدفين من خلال أخطائه الفردية.
وألمحت الشبكة الإحصائية أن كورتوا كان مرر الكرة بشكل خاطئ في بداية الشوط الثاني من مباراة ألافيس ونجح خوسيليو في قطع الكرة وتسجيل الهدف الثاني في شباك الملكي الخالية.
وأشارت الشبكة الإحصائية إلى أن خسارة ريال مدريد أوقفت رصيده عند 17 نقطة في المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني.