موسمياني يستبعد رباعي الأهلي من القيد خلال الموسم الجديد

موسمياني يستبعد رباعي الأهلي من القيد خلال الموسم الجديد
الأحد 29/نوفمبر/2020 - 05:34 م
عبد القادر عرابي
Advertisements
كشفت تقارير صحفية، أن الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للنادي الأهلي، استقر على استبعاد رباعي الفريق، في قائمة الموسم المقبل.
وقال التقارير ، أن موسيماني قرر استبعاد السنغالي أليو بادجي، من أجل تسويقه، لإفساح المجال أمام قيد المغربي بدر بانون.
كما سيتم استبعاد صالح جمعة صانع ألعاب الفريق، بعد قرار موسيماني بعدم الحاجة لخدماته.
وتقرر رفع اسمي الثلاثي المصاب، محمد محمود، كريم نديفيد، ومحمود متولي.
وضمت القائمة، 29 اسماً، على النحو التالي.
محمد الشناوي وعلي لطفي وسيكون مصطفى شوبير تحت السن ومعهم محمد هاني وأكرم توفيق وياسر إبراهيم ورامي ربيعة وأيمن أشرف وبدر بانون وعلي معلول ومحمود وحيد وأليو ديانج وعمرو السولية وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشة وناصر ماهر ومحمد شريف وجونيور أجاي ومحمود كهربا وطاهر محمد طاهر ووليد سليمان وحسين الشحات ومروان محسن وصلاح محسن وأحمد ياسر ريان وأحمد رمضان بيكهام وسعد سمير وأحمد الشيخ وجيرالدو.
وسيتم تسجيل 33 لاعباً في القائمة الأفريقية، قد تشهد تسجيل بعض الشباب مثل عربي بدر وعبد الرحمن كوكا.