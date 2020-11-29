موسمياني يستبعد رباعي الأهلي من القيد خلال الموسم الجديد

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 05:34 م
بوابة الفجر
عبد القادر عرابي
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كشفت تقارير صحفية، أن الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للنادي الأهلي، استقر على استبعاد رباعي الفريق، في قائمة الموسم المقبل.

وقال التقارير ، أن موسيماني قرر استبعاد السنغالي أليو بادجي، من أجل تسويقه، لإفساح المجال أمام قيد المغربي بدر بانون.

كما سيتم استبعاد صالح جمعة صانع ألعاب الفريق، بعد قرار موسيماني بعدم الحاجة لخدماته.

وتقرر رفع اسمي الثلاثي المصاب، محمد محمود، كريم نديفيد، ومحمود متولي.

وضمت القائمة، 29 اسماً، على النحو التالي.

محمد الشناوي وعلي لطفي وسيكون مصطفى شوبير تحت السن ومعهم محمد هاني وأكرم توفيق وياسر إبراهيم ورامي ربيعة وأيمن أشرف وبدر بانون وعلي معلول ومحمود وحيد وأليو ديانج وعمرو السولية وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشة وناصر ماهر ومحمد شريف وجونيور أجاي ومحمود كهربا وطاهر محمد طاهر ووليد سليمان وحسين الشحات ومروان محسن وصلاح محسن وأحمد ياسر ريان وأحمد رمضان بيكهام وسعد سمير وأحمد الشيخ وجيرالدو.

وسيتم تسجيل 33 لاعباً في القائمة الأفريقية، قد تشهد تسجيل بعض الشباب مثل عربي بدر وعبد الرحمن كوكا.

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