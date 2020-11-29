برشلونة يسحق أوساسونا بالأربعة في الدوري الإسباني

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 05:11 م
بوابة الفجر
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تمكن برشلونة من تحقيق فوز كبير ومثير على ضيفه أوساسونا 4 - صفر خلال المباراة التي جمعتهما يوم الأحد في إطار منافسات الجولة الحادية عشر من مسابقة الدوري الإسباني.

وتقدم برشلونة بهدف سجله مارتن برايثوايت في الدقيقة 29، ثم احرز أنطوان غريزمان الهدف الثاني في الدقيقة 42، فيما سجل فيليب كوتينيو الهدف الثالث لبرشلونة في الدقيقة 57، وأضاف ليونيل ميسي الهدف الرابع في الدقيقة 73.

ورفع برشلونة رصيده إلى 14 نقطة في المركز السابع، وتوقف رصيد أوساسونا عند 11 نقطة في المركز الخامس.

وهذا هو الفوز الرابع لبرشلونة في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في ثلاث مباريات والتعادل في مباراتين، علما بان للفريق مباراتين مؤجلتين، فيما أصبحت هذه الخسارة هي الخامسة مقابل الفوز في ثلاث مباريات والتعادل في مباراتين.

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