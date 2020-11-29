مدير مستشفى في دمشق محذرا: إصابات كورونا ارتفعت 3 أضعاف

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 04:44 م
سوريا
سوريا
وكالات
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قال مدير مشفى المواساة الجامعي بدمشق، إن عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في المشفى ارتفع بـ3 أضعاف هذا الشهر عن الشهر الماضي، مؤكدا أن حالات المراجعين من النوع "الشديد والحرج".

 

ولفت مدير عام مشفى المواساة الجامعي بدمشق، الدكتور عصام الأمين في تصريح خاص لـ"الوطن"، عن ازدياد عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في المشفى بمعدل 3 أضعاف هذا الشهر عن الشهر الماضي، وازدياد ملحوظ بعدد الإصابات التي معظمها يندرج بين الخفيف والمتوسط، لكن الحالات التي تراجع المشفى هي من النوع الشديد والحرج.

 

وبيّن الأمين أنه تم منذ بداية الشهر تسجيل أكثر من 50 إصابة بفيروس كورونا مقارنة بـ 15 إصابة الشهر الماضي، وذلك من أصل العدد الإجمالي للحالات المشتبه فيها هذا الشهر والتي تصل إلى 170 حالة.

 

وأشار إلى أنه تم تخريج عدد من الحالات التي تم شفاؤها بعد العلاج، مع الإبقاء على الحالات الشديدة الخطورة والتي تعود لعدد من الأشخاص ذوي الأعمار الكبيرة والمصابين بأمراض أخرى.

 

وأشار الأمين إلى متابعة الوضع الصحي لجميع المرضى مع تأمين كل المستلزمات لعمل المشفى ضمن الظروف الراهنة ومتابعة التزام جميع الكادر بالإجراءات الاحترازية ومنع دخول أي مراجع من دون ارتداء كمامة.

 

ودعا الأمين إلى ضرورة التقيد وعدم التراخي بالتدابير الاحترازية لمواجهة كورونا، وخاصة في ظل ارتفاع عدد الإصابات.

 

ويبلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا 7715، في حين يبلغ إجمالي حالات الوفاة 409.

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