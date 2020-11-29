تعرف علي موعد عرض "حظر تجول" بمهرجان القاهرة السينمائي

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أعلنت إدارة مهرجان "القاهرة السينمائي" عن موعد عرض فيلم" حظر تجول" بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي يوم الجمعة ٤ ديسمبر، الساعة ٩ مساء في المسرح الكبير .





الفيلم تأليف وإخراج أمير رمسيس،ويشارك في بطولة الفيلم أمينة خليل، وأحمد مجدي، ومحمود الليثي، وتدور أحداثه في إطار إنساني اجتماعي حول شخصين، يتعرفان وقت حظر التجول.





وتتوالى الأحداث، حيث يتتبع الفيلم قصة فاتن بعد عشرين عاماً من خروجها من السجن، واضطرارها لقضاء ليلة عند فتاة، ما يعرضها لمحاكمة ثانية.