أودينيزي يفوز على لاتسيو بثلاثية في الدوري الإيطالي

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 04:33 م
بوابة الفجر
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حقق فريق أودينيزي  الفوز على نظيره  لاتسيو بنتيجة 1 / 3 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد في الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.


وسجل أهداف أودينيزي تولجان أرسلان وإيناسيو بوسيتو وفيرناندو فرويستيري في الدقائق 18 والأخيرة من الشوط الأول و71 على الترتيب، فيما سجل هدف حفظ ماء الوجه لفريق لاتسيو شيرو إيموبيلي في الدقيقة 74 من ركلة جزاء.


ورفع أودينيزي رصيده إلى عشر نقاط في المركز الثاني عشر، وتوقف رصيد لاتسيو عند 14 نقطة في المركز التاسع.


وهذا هو الفوز هو الثالث لأودينيزي في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في خمس مباريات والتعادل في مباراة، فيما أصبحت هذه الخسارة هي الثالثة لفريق لاتسيو في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في أربع مباريات والتعادل في مباراتين.

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