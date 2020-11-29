شيرين عبد الوهاب توجه رسالة لـ تركي آل الشيخ عبر "تويتر"

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 05:37 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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وجهت الفنانة شيرين عبد الوهاب، رسالة مؤثرة إلى تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالسعودية، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل التديونات القصيرة "تيوتر".

حيث كتبت "عبدالوهاب" قائلة: "صديقي الغالي وأخويا ابو ناصر، نورت بلدك ووطنك وربنا يجعل كل اللي جاي ف حياتك احلى من اي لحظة فاتت ويعوضك صبرك.

وحرص عدد كبير من نجوم الفن والرياضة ومحبيه على تهنئته بعودته إلى الرياض، بعد رحلة علاج استغرقت 4 أشهر كاملة.

وكان تركي آل الشيخ قد هنأ النادي الأهلي بعد فوزه ببطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه.

ونشر تركي آل الشيخ تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع " تويتر" كتب فيها:"مبرووووووووك الأهلي التاسعة" مستعينًا بصورته مع كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.

وتوج النادي الأهلي ببطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه بعد فوزه على نظيره نادي الزمالك بهدفين مقابل هدف.


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