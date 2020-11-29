الزمالك يتقدم ببلاغ رسمي للنائب العام ضد الجماهير التي أساءت لشيكابالا

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 04:29 م
بوابة الفجر
رامي بشاي
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تقدم مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة  المستشار مرتضى منصور  ببلاغ رسمي للنائب العام ضد الجماهير الخارجة عن النص والتي قامت بالتنمر ضد محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الفريق الكروي بنادي الزمالك، بعد أن قامت الجماهير بالهجوم بشكل مؤسف وغير مقبول على عكس عادات وتقاليد المجتمع المصري خاصة في ظل حرص الدولة على نبذ التعصب وإرساء مبادئ الروح الرياضية بين جماهير الكرة المصرية. 

وحفاظا على حق لاعب الفريق الكروي بنادي الزمالك، تقدم النادي ببلاغ للنائب العام مدعوما بعدد من الفيديوهات المسيئة ضد اللاعب للمطالبة بمعاقبة أصحاب الوقائع المختلفة بعد مباراة القمة الأخيرة بين ناديي الزمالك والأهلي في دوري أبطال أفريقيا، والتي قامت بالتقليل من شيكابالا في تصرفات مشينة يرفضها المجتمع والأديان والتنمر والعنصرية ضده بشكل غير مقبول.

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