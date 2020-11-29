تفاصيل محاولة إنتحار فتاه في الدقهلية

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 04:25 م
بوابة الفجر
محمد كشك
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استقبلت مستشفى ميت غمر المركزى طالبة من قرية كفر الأحمدية، مصابة بحالة إعياء إدعاء تناول حبة الغلة السامة.

تلقى اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية اخطارا بورود بلاغ لضباط مركز شرطة ميت غمر من مستشفي ميت غمر العام بوصول المدعوة ندى ع. ال. 18 سنة ومقيمة بقرية كفر الأحمدية دائرة المركز، مصابة بحالة إعياء إدعاء تناول مادة سامة. 

بانتقال ضباط مباحث المركز وبالفحص، وسؤال والدها عامل، ومقيم بذات القرية قرر بتناول قرص كيماوى يستخدم لحفظ الغلال، مما أدى إلى حدوث إصابتها، وعلل ذلك بسبب تعنيفه لها لكثرة خروجها من المنزل والعودة في وقت متأخر، ولم يتهم أحدا بالتسبب فى ذلك. 

وتحرر عن ذلك المحضر رقم ١٢٩١٣ ٠١ ٢٠٢ اداري مركز ميت غمر، وجارى العرض على النيابة العامة.

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