تورته تحمل شعار الأهلى .. مواطن بالغردقة يحتفل بفوز نادى القرن ببطولة أفريقيا (صور)

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حرص أحد أهالى مدينة الغردقة، بالاحتفال بفوز نادى الأهلى ببطولة أفريقيا على طريقته الخاصة مع أهل بيته، وذلك بتجهيز "تورتة" للإحتفال بتتويج الأهلى بلقب بطل أفريقيا للمرة التاسعة، فى تاريخ القلعة الحمراء.



ومن جانبه قال أحمد كمال مدير أحد محلات الحلويات الشهيرة بالغردقة، أنه حضر أحد أهالى مدينة الغردقة، إلى المحل لحجز تورته تحمل شعار الأهلى، وذلك للاحتفال بفوز الأهالى ببطولة أفريقيا.



وأضاف"كمال" في تصريح خاص ل "لفجر"، استغرق تجهيز التورته 24 ساعة من تحضيرات وتجهيز لتخرج بهذا الشكل الذى يليق بنادى الأهلى، موضحًا أن حجم التورته 30×40 وتم تجهيزها من أجود الخامات.



كان حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فوزًا غاليًا على حساب نظيره الزمالك بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الجمعة الماضية، على استاد القاهرة، في المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أفريقيا.





تقدم الأهلي عن طريق عمرو السولية في الدقيقة 5 من بداية المباراة، وعادل شيكابالا النتيجة بتسجيل هدف التعادل للزمالك في الدقيقة 31، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1-1.





وفي الشوط الثاني تبادل الفريقين السيطرة على مجريات اللعب وأهدروا العديد من الفرص المحققة حتى تمكن قفشة من خطف هدف الفوز للأهلي في الدقيقة 86، لينتهي اللقاء بفوز الأهلي 2-1.



بهذا الفوز يتوج الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه.