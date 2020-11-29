صبا مبارك تستفتي جمهورها على إنستجرام: "شعري رجع طول اقصو؟"

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شاركت الفنانة صبا مبارك، جمهورها ومتابعيها بـ صورة جديد لها عبر خاصية الاستوري من خلال حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".



حيث ظهرت "مبارك" في الصورة بإطلالة ساحرة وقامت باستفتاء جمهورها على شعرها في الصورة قائلة: " شعري رجع طول اقصو؟".



في سياق منفصل، أعربت النجمة صبا مبارك عن سعادتها بطرح أحدث أعمالها التلفزيونية "نمرة 2" عبر منصة شاهد VIP، مشيرة إلى أنها تحاول خدمة المشاهد العربي عن طريق عدد من الأعمال الأصلية المميزة.



وقالت خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم بشكل افتراضي لنجوم وصناع العمل: سعيدة للغاية بتكرار الوقوف أمام النجم عمرو يوسف بعد أكثر من تجربة ناجحة، آخرها مسلسل "طايع" مع المخرج عمرو سلامة.



يذكر أن مسلسل "قمر وسحر" هو أول مسلسل شاركت فيه الممثلة صبا مبارك عن طريق أمها الفنانة "حنان الآغا" وكانت هذه أول خطواتها في التمثيل وهي الآن من أكبر نجمات الدراما العربية لاشتراكها في العديد من المسلسلات.



بعد ذلك تميزت الفنانة صبا مبارك في كل من مسلسل "الكواسر" منتقلة إلى مسلسل "الشمس تشرق من جديد" وإبداعها في الحلقات المنفصلة من مسلسل"أهل الغرام".

