بعد أزمته مع شيكابالا.. هنا الزاهد تدافع عن أحمد فهمي

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دافعت الفنانة هنا الزاهد، عن زوجها الفنان أحمد فهمي بعد الهجوم عليه بسبب خلافاته مع لاعب نادي الزمالك محمود شيكابالا، عقب مباراة القمة بين نادي الأهلي ونادي الزمالك.



وكتبت هنا الزاهد، رسالة طويلة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "بعيدا ان شهادتي في مجروحة لان الناس هتقول بقول الكلام ده عشان جوزها. انا لا بفهم في الكورة ولا بتفرج عليها بس بشوف قد ايه الانسان ده بيحب يكون عفوي وبينسى انه ممثل وبيتعامل مع كل الناس بكل زوق حتى في الشارع وفي التصوير وفي كل مكان والناس اللي عرفاه عرفين ده كويس. انا عارفة انو الناس بتفضل تقول لا ده ممثل مينفعش يقول رأيه. بس للاسف الانسان ده بينسى وبيخسر من كتر م هو اللي ف قلبه على لسانه ومش بيحب ينافق ولا بيرضي حد عشان يكسب جمهور زي م ناس كتير بتعمل كده".



وأضافت: "لما بيكتب رأيه بيكتبوا على اكونت فيس بوك اللي في صحابه زيه زي اي حد اهلاوي بس للاسف بتطلع اخبار بالكلام اللي بيقولوا عموما انا عايزة اقولك انك قلبك طيب وعفوي بزيادة وبتقول اللي جواك من غير متحسبها عشان بتنسى انك ممثل اصلا بس الايام دي مينفعش تبقى كده للاسف. واعمل اللي يريحك لانك انسان واحنا كده كده بنحبك جدا".



في سياق متصل، أثار الفنان أحمد فهمى حالة من الجدل الواسع بعد تجدد أزمته مع لاعب نادى الزمالك شيكابالا، وذلك على خلفية أحداث مباراة النادى الأهلى والزمالك التى جمعت بينهما أول أمس بدورى أبطال إفريقيا والتى فاز بها النادى الأهلى ليحصد النجمة التاسعة فى تاريخه.

