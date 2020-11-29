"الفجر" تنشر صورا من مسرح جريمة قتل جزار الجيزة على يد صديقه

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تنفرد بوابة "الفجر"، بنشر صور مسرح جريمة مقتل جزار ويدعى "حنفي الجزار" على يد صديقه"بائع لحوم" بمنطقة الجيزة.



وتظهر الصور، أن هذا العقار الذي تم إلقاء المجني عليه فيه بداخل شوال.



وكشفت التحقيقات، عن تفاصيل جديدة عن مقتل جزار يبلغ من العمر ٦٨ عامًا على يد صديقه يعمل جزار يبلغ من العمر ٤١ عاما، ووضع جثته داخل جوالين ووضعها داخل مدخل عقار بالجيزة، أن المتهم والمجني عليه كانت تربطهم علاقة عمل، فلكونهم في مجال الجزارة، كان المتهم يشتري كمية من اللحوم من صديقه.



وأضافت التحقيقات، أن المهم تحصل على كمية من اللحوم تصل مبلغها ل ٧٠ ألف جنيه ولكن لا يسدد قيمتها، فطلب المجني عليه تسديدها.



واعترف المتهم، أنه قام باستدراج المجنى عليه إلى شقة خاصة به "كائنة بعقار بمنطقة الخرطة الجديدة دائرة القسم" بزعم رد المبلغ المالى له ولدى وصوله قام بالتعدى عليه بالضرب على رأسه بحجر وكذا بسلاح أبيض "ساطور" عدة مرات فأحدث إصابته التى أودت بحياته وإستولى منه على هاتفه المحمول وقام بوضع جثته داخل الجوالين وفي اليوم الثاني تخلص من الجثة داخل إحدى أحد العقارات، لكون بابها كان مفتوحا.



تلقى قسم شرطة الجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة بمدخل عقار بدائرة القسم لشخص مجهول فى العقد السادس من العمر موضوعة داخل جوالين، وبإجراء التحريات تبين أن المجنى عليه يعمل في مجال بيع اللحوم للجزارين، يبلغ من العمر 68 سنة، مقيم بالمنيب.



توصلت تحريات رجال المباحث أن مرتكب الجريمة "جزار" يبلغ من العمر 41 سنة، وبإعداد كمين له تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بقتل المجنى عليه، نظرًا لكونه مدين للمجنى عليه بمبلغ مالي ومداومة الأخير على مطالبته بسداد ذلك الدين عقد العزم على التخلص منه بقتله.



وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيق.