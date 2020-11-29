سفير الفاتيكان بمصر يحتفل بالأيقونة العجائبية في الإسكندرية



حيث شارك نيافته في الصلاة سيادة المطران جورج شيحان، مطران الكنيسة المارونية بمصر، والقمص أنطونيوس غطاس، وكيل عام الإيبارشية البطريركية، ولفيف من الآباء الكهنة والرهبان والراهبات.

وألقى سعادته كلمة العظة، كما قدم التهنئة والشكر للأب شربل.

ترأس المونسنيور نيقولاس هنري سفير الفاتيكان بمصر، القداس الإلهي، احتفالًا بعيد الأيقونة العجائبية بكنيسة الأيقونة العجائبية بالإسكندرية، وأيضًا احتفالًا باليوبيل الفضي الكهنوتي للأب شربل الخوري اللعازري.