عرض فيلم " صندوق الدنيا" بنادي أوبرا الإسكندرية بحضور صناعه

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 04:34 م
بوابة الفجر
يارا أحمد
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عرض نادي سينما اوبرا الاسكندرية الذي يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست محمد الباسوسي بالتعاون مع دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر فيلم " صندوق الدنيا" للمخرج عماد البهات مساء امس السبت.

وشهدت الفاعلية حضور صناع الفيلم منهم المخرج عماد البهات والمنتج واحد ابطال الفيلم عمرو القاضي والفنان احمد كمال، حيث اقيمت ندوة عقب عرض الفيلم لمناقشته مع الجمهور ادارها الناقد السينمائي احمد عسر.

وفيلم " صندوق الدنيا" فيلم دراما مصري من إنتاج سنة 2020. الفيلم من إخراج عماد البهات، وتأليف عماد البهات، ومن بطولة خالد الصاوي، ورانيا يوسف، وباسم سمرة، وصلاح عبد الله، وأحمد كمال.

ويتناول الفيلم في إطار درامي وفي منطقة وسط البلد مجموعة من القصص الإنسانية المؤثرة.

واقيمت الفعاليات مع الالتزام باتخاذ كافة التدابير الاحترازية حيث المرور من خلال من بوابة التعقيم وقياس الحرارة وارتداء الكمامة، والحفاظ على مسافات التباعد الأمنة.

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