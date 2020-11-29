جامعة الأزهر: حصول 20 كلية على شهادة الاعتماد يؤكد أننا في الطريق الصحيح

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 04:08 م
بوابة الفجر
محمود الجلاد
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التقى الدكتور محمد ابو زيد الأمير نائب رئيس جامعة الازهر لشئون الوجه البحرى بطنطا، اليوم الأحد؛ فريقَ الهيئة القومية لضمان جودة التعليم، بمقر كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بتفهنا الأشراف، بحضور كل من الدكتور محمد الضوينى وكيل الأزهر، والدكتور نظير عياد امين عام مجمع البحوث. 

وخلال استقبال فريق هيئة ضمان الجودة والاعتماد، أكد نائب رئيس الجامعة لشئون الوجه البحرى بطنطا، أن مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وسعادة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة؛ خطت خطوات ملموسة على أرض الواقع من أجل النهوض والارتقاء بالعملية التعليمية في كليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم. 

وأوضح نائب رئيس الجامعة ان حصول حوالى 20 كلية من كليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء، يؤكد على أننا فى جامعة الأزهر ماضون فى الطريق الصحيح نحو النهوض والارتقاء.
وأضاف الأمير ان المخطط الاستراتيجى للجامعة خلال المرحلة القادمة هو تقدم جميع الكليات التى لم تحصل على شهادة الاعتماد من أجل اعتمادها لتلحق يركب الكليات المعتمدة كمتطلب دولي خلال المرحلة القادمة، مشيرا أن كلية الشريعة والقانون بتفهنا الأشراف تَقَدَّمَت إلى الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد من أجل الحصول على شهادة الاعتماد الأكاديمي، وقد قام فريق من هيئة ضمان الجودة اليوم بزيارة الكلية لمراجعة معايير الجودة، لافتا انه سُبِقَ هذا اللقاء بلقاءين سابقين، تم خلالهما عقد لقاء مباشر مع أعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة، والطلاب، والكادر الإداري بالكلية.

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