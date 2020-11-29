ملكات جمال السياحة والبيئة للمراهقات في متحف الغردقة (صور)

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زارت اليوم ملكات جمال السياحة والبيئة متحف الغردقة الجديد وأبدو أنبهارهم بالحضارة المصرية العريقة وبالآخص تمثال الملكة ميريت أمون ألهة الجمال.



وتأتى زيارة اليوم ضمن فعاليات مسابقة ملكات جمال السياحة والبيئة للمراهقات والمقامة فى الفترة من 25 نوفمبر وحتى 6 ديسمبر بأحد المنتجعات السياحية الشهيرة بالغردقة بالتنسيق مع دكتورة أمال رزق لتشجيع وتنشيط السياحة والقاء الضوء على مدينة الغردقة الساحرة.



كانت نمظمت إدارة مجموعة إحدى شركات السياحة، المستضيفة مسابقة ملكات جمال العالم للبيئة، مؤتمرا صحفيا لعرض، فاعليات المسابقة المستمرة حتى 6 ديسمبر.



وحضر فعاليات المؤتمر الصحفي، كامل أبو على رئيس جمعية الإستثمار السياحى بالبحر الأحمر، وايهاب شكرى أحد المستثمرين في القطاع السياحى، والعديد من الشخصيات المهتمة بالملف السياحى.



وعبرت ملكات الجمال عن سعادتهم البالغة بتواجدهم في مصر الذي تمتلك تاريخ حضاري يتحدث عنه العالم بأكمله ووجهوا رسالة لدعم السياحة المصرية خلال مشاركتهم في ملكات جمال السياحة والبيئة.



وكانت مارست ملكات جمال العالم للبيئة، المشاركات في المسابقة المقامة بأحد فنادق الغردقة في الفترة من 25 نوفمبر الجاري حتي 6 ديسمبر المقبل، صباح اليوم الجمعة الألعاب الرياضية والفقرات الاستعراضية داخل صالات جيم احدي فنادق المجموعة الفندقية المستضيفة للحدث.



وناشدت ملكات السياحة والبيئة، المشاركات في مسابقة ملكة جمال السياحة والبيئة 2020 بالغردقة، فى رسالة خاصة إلى قطبى الكرة المصرية الأهلي والزمالك الالتزام بالروح الرياضية قبل انطلاق مباراة القمة اليوم الجمعة.



وحرصت ملكات جمال العالم المشاركات في المسابقة بأحد فنادق الغردقة الشهيرة، علي التقاط صورة تحمل علم مصر وعلمي الأهلي والزمالك، لتكون رسالة للجماهير المصرية تحت شعار "لا للتعصب" وخروج المباراة بالشكل المشرف الذي يليق بمكانه وحضارة مصر.