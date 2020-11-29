تحذير من هذه الظاهرة.. بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 04:01 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الأحد، عن حالة الطقس غدا الإثنين، حيث تشهد البلاد انخفاض في درجات الحرارة ومعدلات الرطوبة.

وحذرت الهيئة في بيان، من شبورة في الساعات الاولي من الصباح، مناشدة المواطنين بتوخي الحذر اثناء القيادة.

وأشارت الهيئة، إلى أن تتأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي علي السطح كما تتأثر البلاد بمرتفع جوي في طبقات الجو العليا.

وأوضحت أن البلاد تشهد غدا الإثنين يسود طقس مائل للدفء على القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية فيما يكون دافئ علي جنوب سيناء وجنوب وشمال الصعيد.

وليلا تتوقع الهيئة أن يسود طقس بارد علي القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب الصعيد ومائل للبرودة علي جنوب سيناء فيما يكون شديد البرودة علي شمال الصعيد.

وكشفت الهيئة عن أبرز الظواهر الجوية غدا الإثنين، والتي تتمثل في شبورة صباحا نن شمال البلاد وحتي القاهره وشمال الصعيد مصحوبة بسقوط أمطار خفيفة الي متوسطه علي السواحل الشمالية من المناطق (مطروح-السلوم)، كما تكون الرياح معتدلة علي كافة المحافظات.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيف الي معتدل وارتفاع الموج من متر الي متر ونصف والرياح جنوبية غربية أما حالة البحر الأحمر تكون خفيف الي معتدل وارتفاع الموج من متر الي متر ونصف والرياح شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة غدًا الإثنين، القاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 13درجة، والإسكندرية العظمى 22 والصغرى 13درجة، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 12درجة، وسوهاج العظمى 24 درجة والصغرى 10 درجة، وقنا العظمى 24 درجة والصغرى 13 درجة، وأسوان العظمى 25 درجة والصغرى 13 درجة.

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