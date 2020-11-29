سر خطير في وفاة مارادونا

كشفت تقارير صحفية أرجنتينية تفاصيل جديدة حول وفاة الأسطورة دييجو أرماندو مارادونا نجم منتخب الأرجنتين ونابولي الإيطالي.

أكدت صحيفة باخينا 12، أن مارادونا تناول أحد العقارات المهدئة، وقد تسبب هذه الجرعة حدوث غيبوبة دوائية لأي مريض عادي، إلا أنه شرب 13 زجاجة بيرة في نفس اليوم.

وأشارت الصحيفة إلى أن مارادونا كان يعاني من صعوبات في التحدث والمشي، وأدى تسمم المخدرات والكحول إلى التفكير في العلاج بالمستشفى، والفحص الطبي.

وكما هو معروف، كان مارادونا يثق بطبيبه ليوبولدو لوك، الذى يعرّفه البعض على أنه من محبي دييجو، وليس كطبيب متكافئ، وبطبيعة الحال فإن الدواء الذي تناوله قبل عيد ميلاده الستين أصبح موضع تساؤل كبير، ولكن يجب أن يؤخذ في الاعتبار، بالإضافة إلى ذلك أن مارادونا كان يعالج نفسه بنفسه، أي أنه استهلك الجرعات التي يريدها من العقار المهدئ، وكان يشرب معه الخمر.