سر خطير في وفاة مارادونا

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 03:55 م
مارادونا
مارادونا
وكالات
Advertisements

كشفت تقارير صحفية أرجنتينية تفاصيل جديدة حول وفاة الأسطورة دييجو أرماندو مارادونا نجم منتخب الأرجنتين ونابولي الإيطالي.

 

أكدت صحيفة باخينا 12، أن مارادونا تناول أحد العقارات المهدئة، وقد تسبب هذه الجرعة حدوث غيبوبة دوائية لأي مريض عادي، إلا أنه شرب 13 زجاجة بيرة في نفس اليوم.

 

وأشارت الصحيفة إلى أن مارادونا كان يعاني من صعوبات في التحدث والمشي، وأدى تسمم المخدرات والكحول إلى التفكير في العلاج بالمستشفى، والفحص الطبي.

 

وكما هو معروف، كان مارادونا يثق بطبيبه ليوبولدو لوك، الذى يعرّفه البعض على أنه من محبي دييجو، وليس كطبيب متكافئ، وبطبيعة الحال فإن الدواء الذي تناوله قبل عيد ميلاده الستين أصبح موضع تساؤل كبير، ولكن يجب أن يؤخذ في الاعتبار، بالإضافة إلى ذلك أن مارادونا كان يعالج نفسه بنفسه، أي أنه استهلك الجرعات التي يريدها من العقار المهدئ، وكان يشرب معه الخمر.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وفاة مارادونا نابولي مارادونا دييجو مارادونا اخبار الرياضة اليوم

أخبار تهمك

أستاذ فيروسات يكشف مفاجأة صادمة عن كورونا (فيديو)

منذ يوم

الأهلي يفاجئ لاعبيه قبل السوبر الإفريقي

منذ ساعتين و 11 دقيقة

مفاجأة.. عمرو أديب يكشف تفاصيلا جديدة عن واقعة انفجار المعهد القومي للأورام لأول مرة (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. استمرار إيجابية عينة نجم الزمالك وتأكد غيابه عن لقاء الجيش

منذ ساعتين و 8 دقيقة

في مقدمتهم بايرن ميونيخ.. تعرف على منافسي الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية

منذ حوالي 3 ساعات

عقوبات للمخالفين.. كل ما تريد معرفته عن تطبيق مواعيد فتح وغلق المحال التجارية

منذ حوالي 3 ساعات

بشرى سارة لريال مدريد قبل موقعة شاختار

منذ ساعة

لابورتا يقدم صفقة مدوية لجماهير برشلونة

منذ ساعتين و 11 دقيقة

أول تعليق من مرتضي منصور بعد خسارة الزمالك نهائي إفريقيا

منذ حوالي 16 ساعة

شوبير: الأهلي يعلن رحيل أحد الأجانب اليوم

منذ حوالي 5 ساعات

عقوبة نارية على نجم الزمالك بسبب نهائي القرن

منذ يوم

بعد خسارة لقب دوري أبطال إفريقيا.. الزمالك يضحي بهذا الثنائي

منذ أقل من ساعتين

نجم الأهلي: هناك عروض للرحيل داخل الدوري المصري

منذ حوالي 11 ساعة

سر خطير في وفاة مارادونا

منذ ساعة الا ربع

بعد خسارة اللقب الأفريقي.. باتشيكو يطرد 6 لاعبين خارج الزمالك

منذ ساعتين و 42 دقيقة

أول ضحايا الزمالك بسبب الخسارة من الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

مارادونا يوجه رسالة للظاهرة رونالدو

ألبيول يقارن بين مارادونا ورونالدو

طبيب مارادونا يكشف آخر تطوراته حالته الصحية

مفاجأة سارة تسعد عشاق مارادونا

عاجل - وفاة أسطورة كرة القدم «مارادونا»

أحمد السعدني ينعي لاعب الكورة الشهير "مارادونا" عبر "إسنتجرام"

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:00 م

بعد خسارة لقب دوري أبطال إفريقيا.. الزمالك يضحي بهذا الثنائي

عقوبات للمخالفين.. كل ما تريد معرفته عن تطبيق مواعيد فتح وغلق المحال التجارية

01:34 م

بعد خسارة اللقب الأفريقي.. باتشيكو يطرد 6 لاعبين خارج الزمالك

01:59 م

أول ضحايا الزمالك بسبب الخسارة من الأهلي

01:33 م

عاجل.. استمرار إيجابية عينة نجم الزمالك وتأكد غيابه عن لقاء الجيش

02:33 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (7) | من حاول اغتيال عبد الناصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار الأسبوع بين السياسة والاقتصاد

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: هى دى مصر يا فنان!