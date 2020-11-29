95 ٪ الأعلى.. ما مدى فاعلية لقاحات كورونا التي ظهرت بالعالم؟

Advertisements

على مدار الأشهر الأخيرة، ظهرت عدد من اللقاحات ضد فيروس كورونا التاجي المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19"، ولكن تباينت درجة فاعلية اللقاح من واحد إلى آخر، وذلك حسب ما أعلن المختصين بالشركات العالمية عن هذا الأمر.



وظهر فيروس كورونا التاجي المستجد "كوفيد-19"، في الصين في نهاية 2019 وبداية 2020، ومن ثم انتشر بعدها في أغلب دول العالم وصنفته منظمة الصحة العالمية كوباء عالمي بعد تخطيه حدود الصين وانتشاره بشكل كبير، وذلك في مارس 2020، ومنذ ذلك التوقيت ودخل العلماء في دائرة البحث عن لقاح للقضاء عليه.



وفي هذا الشأن، قالت الدكتورة نهى عاصم، مساعد وزيرة الصحة للأبحاث الدوائية، إن كل الأرقام المعلنة عن فاعلية بعض لقاحات كورونا مرحلية، مؤكدة أنه لا توجد دراسة تثبت فاعلية لقاح بعينه في الوقاية من الفيروس.



لقاح أكسفورد.. فاعلية 70%:

و أعلن مختبر أسترازينيكا البريطاني، اليوم الاثنين، أن اللقاح المضاد لكوفيد-19، الذي يطوّره بالاشتراك مع جامعة أكسفورد، فعّال بنسبة 70% للوقاية من المرض، أوضح المختبر أنها نتائج موقتة لتجارب سريرية أُجريت على نطاق واسع في بريطانيا والبرازيل.



وقال الباحث الرئيسي في أسترازينيكا، أندرو بولارد، إن العلماء سعداء بالنتائج، مشيرا إلى أن الباحثين وجدوا أنه إذا تم إعطاء الأشخاص نصف جرعة متبوعة بجرعة كاملة، بدلا من جرعتين كاملتين، فإن نسبة الوقاية ترتفع إلى 90%، متابعا: "تظهر هذه النتائج أن لدينا لقاحًا فعالًا سينقذ أرواحا كثيرة".



لقاح مودرنا.. فاعلية 94.5%:

وكشفت شركة مودرنا الأمريكية عن وصول نسبة فاعلية لقاح كورونا لنحو 94.5%، على أن تعلن ننتائج أول بيانات التحليل المؤقتة من المرحلة الأخيرة من تجربة لقاح تجريبي لفيروس كورونا في الأيام المقبلة، وقالت الشركة إن مجموعة مستقلة من العلماء وجدوا علامات واضحة بشأن فعالية اللقاح ضد الفيروس بعد مراجعة بيانات أولية متعلقة بدراسة جارية شملت 30 ألف شخص.



وفي وقت سابق، أعلن معهد "جماليا" للأبحاث، الذي يعمل تحت إشراف وزارة الصحة الروسية، أن فعالية لقاح "سبوتنيك V" تزيد عن 95%، وهي النسب الأعلى التي أعلنت خلال الفترة الأخيرة بشأن اللقاحات المختلفة.

