كارول سماحة تطرح أول أغاني ألبومها الغنائي الجديد.. غدا

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أعلنت الفنانة كارول سماحة، عن طرح أول أغنية من ألبومها الغنائي الجديد غدا وذلك عبر قناتها على موقع تبادل الفيديوهات الشهير "يوتيوب".



حيث نشرت "سماحة"، مقطع فيديو جديد لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل التدوينات القصيرة "تويتر"، وعلقت عليه قائلة:" انه ليس بالألبوم الميلادي التقليدي كل أغنية قصة تلامس حياتنا اليومية! الألبوم قريبا".



وعرض مؤخرا للنجمة كارول سماحة فيلم "بالصدفة" وشاركها فى البطولة، بديع أبو شقرا، وباميلا الكيك، ومنير معاصرى، غريتا عون، سامى أبو حمدان، جيهان غماس وقصة كلوديا مرشليان، وإخراج باسم كريستو، فى أول تجربة له إخراجية له فى مجال السينما.



يذكر أن كارول سماحة كان لها العديد من التجارب في التمثيل بالمسرح الغنائي ومنها ملوك الطوائف وآخر أيام سقراط، ولم تقدم سوى مسلسل واحد وهو "الشحرورة"، التي رصدت من خلاله قصة حياة الفنانة صباح، وشاركها بطولته كل من بهاء ثروت وإيهاب فهمي وصبري عبد المنعم.



