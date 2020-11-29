مئات الأشخاص يتظاهرون ضد حظر التجوال الليلي ببلجيكا

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 03:40 م
الشرطة البلجيكية
الشرطة البلجيكية
وكالات
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شهدت بلجيكا، تظاهر مئات الأشخاص ضد حظر التجوال الليلي، المفروض في مدينة لييج البلجيكية، على الرغم من الحظر المفروض على التجمعات.

 

ووفقًا لبوابة "ليفينير دوت نت" الإخبارية الالكترونية، أصيب أربعة رجال شرطة وثلاثة متظاهرين في الاشتباكات، واعتقلت الشرطة 17 شخصاً.

 

وحظرت السلطات البلجيكية، التجمعات الشعبية التي تضم أكثر من أربعة أشخاص بسبب الوباء.

 

وقد أظهر فيديو، شباناً يرتدون كمامات ويبتعدون عن بعضهم البعض وراء لافتة تطالب بـ"إجراءات صحية تضامنية" ضد أزمة فيروس كورنا. وقرب نهايته، يمكن مشاهدة رجال شرطة وهم يعترضون المسيرة الاحتجاجية على أحد الجسور.

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