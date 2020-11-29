الإمارات تعلن تسجيل 1251 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت السلطات الصحية في الإمارات، اليوم، الأحد، 1,251 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وشهدت دولة الإمارات، ارتفاعًا في حالات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وقد أجرت السلطات الصحية الإماراتية، 137,203 فحص جديد خلال الساعات الـ 24 الماضية، على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

وأوضحت السلطات، أن الحالات الجديدة من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 167,753 حالة.

وسجلت الصحة الإماراتية، وفاة مصاب جراء الإصابة بفيروس كورونا، وبذلك يبلغ إجمالي عدد الوفيات في البلاد 570 حالة.

كما أعلنت الإمارات عن شفاء 736 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا وتعافيها التام من أعراض المرض، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 154,185.

جاء ذلك تماشياً مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الإمارات بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد والمخالطين لهم وعزلهم.

وقد أعلنت الصحة الإماراتية، عن وفاة مصابين اثنين بتداعيات الإصابة بفيروس كورونا ليبلغ عدد الوفيات في الدولة 569 حالة.

وتماثل 741 حالة جديدة للشفاء وتعافيها التام من أعراض فيروس كورونا، بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 153.449 حالة.