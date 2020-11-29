موعد مباراة أستون فيلا ضد وست هام في الدوري الانجليزي والقنوات الناقلة

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 03:20 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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تقام يوم غداً الإثنين مواجهة وست هام يونايتد ضد أستون فيلا والتي تجمع الفريقان على ملعب إستاد لندن الدولي لحساب مباريات الجولة العاشرة من البريميرليج.


ومن المُنتظر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة العاشرة مساءاً بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية.


تُنقل مباراة أستون فيلا ضد وست هام عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي 2 الناقل الحصري لمباريات البريميرليج ويُعلق عليها المُعلق الكيبر نوفل الباش 

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