ارتفاع جماعي بمؤشرات البورصة في ختام التعاملات.. و"السوقي" يربح 1.7 مليار جنيه
الأحد 29/نوفمبر/2020 - 03:00 م
نيفين سمير
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أنهت البورصة المصرية تعاملات اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع، على ارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بمشتريات العرب والأجانب وعودة الثقة فى السوق و الوقوف على أسباب تراجعات الخميس ، مع إعادة النشاط على بعض الاسهم الخبرية و المضاربية القوية ماليا .
وبختام الجلسة ، ربح رأس المال السوقي نحو 1.7 مليار جنيه ليغلق تعاملاته 638.5 مليار جنيه
وارتفع مؤشر البورصة المصرية الرئيسي بنسبة "إيجي إكس 30" بنسبة 0.26%، وارتفع مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.85%، كما حقق مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجيى إكس 70" ارتفاعا بنسبة 1.3%، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 1.1%.
وسجلت تداولات البورصة اليوم حوالي 589 مليون سهم، بقيمة 1.82 مليار جنيه، من خلال نحو 41 ألف عملية حيث تم التداول علي 220 شركة بالبورصة.
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