ارتفاع جماعي بمؤشرات البورصة في ختام التعاملات.. و"السوقي" يربح 1.7 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية تعاملات اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع، على ارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بمشتريات العرب والأجانب وعودة الثقة فى السوق و الوقوف على أسباب تراجعات الخميس ، مع إعادة النشاط على بعض الاسهم الخبرية و المضاربية القوية ماليا .





وبختام الجلسة ، ربح رأس المال السوقي نحو 1.7 مليار جنيه ليغلق تعاملاته 638.5 مليار جنيه





وارتفع مؤشر البورصة المصرية الرئيسي بنسبة "إيجي إكس 30" بنسبة 0.26%، وارتفع مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.85%، كما حقق مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجيى إكس 70" ارتفاعا بنسبة 1.3%، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 1.1%.



