عمومية الجبلاية تصوت برفض المادة ١٢ ومناقشة كيفية تعديلها

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 03:12 م
بوابة الفجر
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رفضت الجمعية العمومية غير العادية لاتحاد الكرة والمقامة حاليا بأحد الفنادق المادة رقم ١٢ في اللائحة الجديدة والخاص بعدد أعضاء الجمعية العمومية والتي تم تخفيضها إلى ٩٦ عضوا فقط.

وصوتت الجمعية بعد اعتراضات على هذا البند برفضه وطلبت زيادة العدد في الفترة المقبلة، قبل أن يخرج الجميع لاستراحة بعد خلافات استمرت ساعة كاملة.

ويعود الأعضاء لمناقشة التعديلات المقترحة على بند عدد الأعضاء حيث يطالب البعض بأن يتم زيادة الجمعية إلى ١٢٢ ناديا والبعض يطالب بأن يكون ١٣٤ ناديا بدخول القسمين الثالث والرابع كاملين، حيث يتم حاليا مناقشة تعديلات البند الذي أثار الخلافات في محاولة إيجاد حل لتعديله.

ويتم حاليا وضع مقترح بأن تكون الجمعية العمومية ١٣٤ ناديا مقسمة على النحو التالي:

١٨ قسم أول
٤٨ قسم ثاني
٥ أوائل لكل مجموعة بالقسم الثالث بإجمالي ٦٠ ناديا في كل المجموعات
٥ قسم رابع حسب التوزيع الجغرافي
١ صالات
١ شاطئية
١ نسائية
إجمالي ١٣٤

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