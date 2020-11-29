شبورة وأمطار ببعض المناطق.. الأرصاد تصدر بيانا عن طقس الغد

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نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانًا على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، يوضح تفاصيل حالة الطقس المتوقعة غدًا الاثنين الموافق 30 نوفمبر 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية.



طقس الاثنين نهارًا



- شبورة مائية صباحًا طقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.



- شبورة مائية صباحًا طقس مائل للدفء على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة.



- طقس دافئ على جنوب سيناء، والرياح معتدلة.



- شبورة مائية صباحًا على شمال الصعيد، طقس دافئ على شمال وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة.



طقس الأحد ليلًا

- طقس بارد على القاهرة والوجه البحري.



- طقس بارد على السواحل الشمالية.



- طقس مائل للبرودة على جنوب سيناء.



- طقس شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.



الظواهر الطبيعية:

- شبورة مائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة وشمال الصعيد.

-أمطار خفيفة لمتوسطة على السواحل الشمالية الغربية (مطروح- السلوم).



الوصف الفني لخرائط الطقس:

- تتأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي على السطح كما تتأثر بمرتفع جوي في طبقات الجو العليا.



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استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض عبر القناة الأولى، حالة الطقس اليوم الأحد، إذ يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تشهد البلاد بداية من اليوم حتى الثلاثاء حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية.



ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تشهد البلاد بداية من مساء الثلاثاء وحتى الخميس تتكاثر للسحب الممطرة على السواحل الغربية وبعض محافظات الوجه البحري، وأن تتراجع اليوم الأحد فرص سقوط الأمطار على كل الأنحاء مع توقعات بتكون شبورة مائية صباحا.



كما يتوقع الخبراء، أن يكون الطقس لطيفًا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، وأن يكون الطقس معتدلا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مع رياح معتدلة على أغلب المناطق، وهذا بيان بدرجات الحرارة في بعض المحافظات الجمهورية:



القاهرة العظمى 22 والصغرى 13

الإسكندرية العظمى 22 والصغرى 13

مرسى مطروح العظمى 22 والصغرى 12

بورسعيد العظمى 21 والصغرى 15

دمياط العظمى 21 والصغرى 15

الإسماعيلية العظمى 22 والصغرى 12

السويس العظمى 22 والصغرى 13

العريش العظمى 21 والصغرى 14

طابا العظمى 20 والصغرى 15

سانت كاترين العظمى 16 والصغرى 3

شرم الشيخ العظمى 25 والصغرى 17

الغردقة العظمى 24 والصغرى 15

الفيوم العظمى 22 والصغرى 10

بني سويف العظمى 22 الصغرى 10

