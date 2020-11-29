سولسكاير يُعلن تشكيلة مانشستر يونايتد لمواجهة ساوثهامبتون في البريميرليج

كشف أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد، عن التشكيلة الرسمية التي ستدخل لمواجهة ساوثهامبتون، في اللقاء الذي سيجمع بين الفريقين على ملعب سانت ماري بعد قليل، ضمن منافسات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.





ويأتي تشكيل مانشستر يونايتد الأساسي كالتالي :-





حراسة المرمى: دي خيا.





خط الدفاع: وان بيساكا - ماجوير - ليندلوف - أليكس تيلليس.





خط الوسط: ماتيتش - فريد - برونو فيرنانديز - فان دي بيك.





خط الهجوم: ماركوس راشفورد - جرينوود.





يذكر أن مانشستر يونايتد يحتل في المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 13 نقطة.



