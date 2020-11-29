رئيس مياه القناة: إصلاح كسور مفاجئ بوقت قياسي استمرار أعمال تطهير شبكات الصرف في الإسماعيلية

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 03:06 م
بوابة الفجر
محمد عزام
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أكد اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، ان مهندسو وفنين وعمال الشركة حرصوا علي الانتقال الفوري عندما تلقوا عدة بلاغات عن كسور مفاجئة في مواسير المياه بالقنطرة شرق، وأبوصوير، والتل الكبير بمحافظة الإسماعيلية، وتم الانتهاء منها في وقت قياسي، حيث تم إصلاح كسر بخط مياه قطر 6 بوصه أسفل كابلات التليفونات بشارع الثورة بالمدينة القديمة بالقنطرة شرق، والانتهاء من خط 6 بوصه بالمجاورة الوسطى، وإصلاح خط اخر قطر 2 بوصه بالإسكان الاجتماعى خلف جامعه سيناء بالقنطرة شرق.

وأضاف رئيس مياه القناة، أنه تم الانتهاء من اعمال اصلاح خط مياه قطر 8 بوصه علي طريق الإسماعيلية ـ السويس بدائرة مركز ومدينة أبوصوير، وإصلاح كسر بخط 4 بوصه بعزبة الحصرى بابوصوير البلد، وخط 4 بوصه بعزبة ابوستيت بجوار مسجد ابوهدان، وخط 2 بوصه بالطريق الصحراوى بعزبة ابوعياد، وفي منطقة التل الكبير فقد تمت أعمال الصيانة والإصلاح لخط مياه 4 بوصة وتغيير التالف منه، وتم غسيل الخط بالكامل بعد الانتهاء من الأعمال حفاظا على جودة المياه المقدمة للاهالى.

وأشار رئيس مياه القناة، انه تم الانتهاء من أعمال تسليك وتطهير باستخدام السيارة الفاكيوم لشبكة جنوب الشيخ زايد ومنطقة حى السلام بشارع الزوبير بن العوام، ومنطقة المحطة الجديدة شارع الكرنك، ومنطقة عرايشية مصر، شارع القليوبية، ومنطقة البهتينى بطريق البلاجات كما تم تسليك وتطهير يدوى بشارع المشروع بمنطقة ابوعطوة، وشارع الجبلاوى، ومنطقة ايجيكو بابوعطوة، وبمدينه المستقبل خط ايجيكو.

وأوضح اللواء عبد الحميد عصمت، أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بمدن القناة يحظى باهتمام المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك بهدف تأمين الطلب المتزايد على مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي في ظل الزيادة المستمرة في عدد السكان، لافتا على الاستجابة السريعة لشكاوى عملاء الشركة والتحرك الفورى لفرق الصيانة الفنية فور تلقى شكاوى العملاء.
رئيس مياه القناة: إصلاح كسور مفاجئ بوقت قياسي استمرار أعمال تطهير شبكات الصرف في الإسماعيلية
رئيس مياه القناة: إصلاح كسور مفاجئ بوقت قياسي استمرار أعمال تطهير شبكات الصرف في الإسماعيلية
رئيس مياه القناة: إصلاح كسور مفاجئ بوقت قياسي استمرار أعمال تطهير شبكات الصرف في الإسماعيلية
رئيس مياه القناة: إصلاح كسور مفاجئ بوقت قياسي استمرار أعمال تطهير شبكات الصرف في الإسماعيلية

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