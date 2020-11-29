مجلس السيادة السوداني: الاتصالات مع إسرائيل تتم بتفاهم بين المكونين المدني والعسكري

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 03:01 م
حمدوك
حمدوك
وكالات
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قال المتحدث باسم مجلس السيادة السوداني محمد الفكي، في تصريحات لفضائية سكاي نيوز عربية، إن الاتصالات مع إسرائيل تتم بتفاهم بين المكونين المدني والعسكري في السودان.

 

وقد لفت المتحدث باسم مجلس السيادة السوداني، اليوم الأحد، إلى أن وفدًا إسرائيليًا زار الخرطوم الأسبوع الماضي.

 

وذكر بيان مشترك لقادة أمريكا وإسرائيل والسودان، إنه تم اتفاق إسرائيل والسودان على تطبيع العلاقات، مشيرا إلى أن وفود من كل بلد ستجتمع خلال أسابيع للتفاوض على اتفاقات للتعاون بشأن الزراعة والطيران والهجرة.

 

وقال البيان، إنه تم الاتفاق بين زعماء إسرائيل وأمريكا والسودان على بدء علاقات اقتصادية وتجارية مع التركيز مبدئيا على الزراعة.

 

وأكد البيان، أن أمريكا ستتخذ خطوات لاستعادة حصانة السودان السيادية والعمل مع شركاء دوليين لتخفيف أعباء ديون السودان.

 

من جانبه قال الرئيس الأمريكي ترامب: "اتفاق إسرائيل والسودان على صنع السلام وتطبيع العلاقات، الفلسطينيين "يريدون أن يفعلوا شيئا"، متوقعا انضمام دول كثيرة خلال الأسابيع والأشهر المقبلة.

 


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