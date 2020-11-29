إرسال كيلو ونص من مخدر الحشيش إلى المعمل الكيميائي بالتبين

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طالبت نيابة التبين و15 مايو الجزئية اليوم الأحد، إرسال 1،5كيلو من مخدر الحشيش إلي المعمل الكيميائي لفحصها وإرسال تقرير وافي بها، بعد ضبطه مع 3 عاطلين بقصد الاتجار به وتحقيق أرباح غير مشروعة.



وأمرت النيابة بحبس المتهمين 4 أيام علي ذمة التحقيقات، وطالبت بسرعة تحريات المباحث التكميلية.





تمكن قسم التبين من ضبط كمية من الحشيش المخدر وزنت 1،500 كيلو جرام، مبلغ مالى، 3 هاتف محمول بحوزة 3 أشخاص مقيمين بمحافظة الجيزة، لهم معومات جنائية، حال إستقلالهم سيارة بدائرة قسم شرطة التبين.



وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.