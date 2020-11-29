تشكيلة ميلان الرسمية لمواجهة فيورنتينا في الدوري الإيطالي

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 02:58 م
بوابة الفجر
أحمد عصام
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كشف ستيفانو بيولى المدير الفني لفريق ميلان، عن التشكيلة الرسمية التي ستخوض مباراته أمام منافسه فيورنتينا، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب سان سيرو بعد قليل، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي. 

وتأتي تشكيلة ميلان الأساسية كالتالي :-

حراسة المرمى: دوناروما. 

خط الدفاع: كالابريا - كايير - رومانيولي - ثيو هيرنانديز. 

خط الوسط: كيسي - تونالي - هاكان - ابراهيم دياز - ساليماركس. 

خط الهجوم: انتي ريبيتش. 

ويحتل ميلان صدارة ترتيب الكالتشيو برصيد 20 نقطة، وبفارق نقطتين عن إنتر ميلان وساسولو أصحاب المركزين الثاني والثالث.

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