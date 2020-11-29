الجمعية العمومية لإتحاد الكرة ترفض المادة رقم 12 في اللائحة الجديدة

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 02:53 م
بوابة الفجر
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رفضت الجمعية العمومية غير العادية لاتحاد الكرة والمقامة حاليا بأحد الفنادق المادة رقم ١٢ في اللائحة الجديدة والخاص بعدد أعضاء الجمعية العمومية والتي تم تخفيضها إلى ٩٦ عضوا فقط.

وصوتت الجمعية بعد اعتراضات على هذا البند برفضه وطلبت زيادة العدد في الفترة المقبلة، قبل أن يخرج الجميع لاستراحة بعد خلافات استمرت ساعة كاملة.

ويعود الأعضاء لمناقشة التعديلات المقترحة على بند عدد الأعضاء حيث يطالب البعض بأن يتم زيادة الجمعية إلى ١٢٢ ناديا والبعض يطالب بأن يكون ١٣٤ ناديا بدخول القسمين الثالث والرابع كاملين، حيث يتم حاليا مناقشة تعديلات البند الذي أثار الخلافات في محاولة إيجاد حل لتعديله.



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