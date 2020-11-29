أحمد جمال ل"الفجر الفني": صابر الرباعي من أقرب الأصوات إلى قلبي

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كشف الفنان أحمد جمال عن مطربه المفضل الذي يحب الاستماع إليه دائماً.



وفي تصريح خاص ل"الفجر الفني " قال أحمد جمال :" أحب صابر الرباعي كثيراً، فصوته من أقرب الأصوات لقلبي ، أما من المطربات فأحب الاستماع لشرين عبد الوهاب وآمال ماهر " .





وأستكمل جمال حديثه قائلاً :" أما الكينج محمد منير فشهادتي له مجروحه بسبب حبي له الكبير، فهو من أطيب الشخصيات وجميل، وأحبه كثيراً على المستوى الشخصي أيضاً، وله مدرسة خاصة له تختلف عن باقي المطربين" .



وطرح أحمد جمال مؤخرًا أغنية "من غير مجاملة"، هي من كلمات الشاعر أمير طعيمة، وألحان وغناء أحمد جمال، وتوزيع وميكس محمد شفيق، ماستر أمير محروس، وإنتاج شركة مزيكا.



حققت أغنية "جيل بطل" لجمال نجاحاً كببراً، وهي من انتاج شركة الروابط الرياضية وتوزيع ديجيتال ساوند وهى من كلمات حسن كمال ومن ألحان محمد عزيز وتوزيع كل من إلهامي دهيمة وأحمد حسام، وتم تصويرها بطريقة الفيديو كليب مع المخرج تامر الضبع.







