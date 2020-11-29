تنفيذ 740 مشروعاً بإجمالي تكلفة 6.3 مليار جنيه بقطاع الطرق والنقل بالمنيا

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 02:49 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسي _ أسماء نجاتي
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أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا أن قطاع الطرق والنقل يشهد خلال الفترة من 2014 حتى 2020، نقلة كبيرة، من خلال تنفيذ 740 مشروعًا بإجمالي تكلفة 6.3 مليار جنيه، تم الانتهاء من 693 مشروعًا، وجار تنفيذ 23 مشروعا، من أبرزها محور كوبري سمالوط على النيل بطول 24 كم، وتطوير الطريق الصحراوي الغربي بطول 97 كم، ورصف 18 طريقًا لرفع كفاءة الطرق المحلية بالمحافظة.
جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي أجراها المحافظ اليوم لمحور سمالوط الحر على النيل، يرافقه نائبه الدكتور محمد محمود أبوزيد.
وأضاف المحافظ خلال تفقده للأعمال الجاري تنفيذها بمحور سمالوط الحر على النيل، أنه بناءً على توجيهات السيد رئيس الجمهورية برصف جميع الطرق المحلية التي تتقاطع مع المحاور الجاري تنفيذها على النيل فانه جاري حاليا رصف عدد ( 20 ) طريق بطول 63 كم، على جانبي الترع والمصارف والطرق المحلية المتقاطعة مع محور سمالوط، ضمن خطة المحافظة 2020 2021، كما يجري رصف عدد 18 طريق لرفع كفاءة الطرق المحلية بالمحافظة، تحت إشراف الهيئة العامة للطرق والكباري.
أكد المحافظ أن المحور يهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة في محافظة المنيا، ويمثل إنشاء المحور أهمية إستراتيجية كبري، حيث سيسهم في تيسير حركة النقل وجذب المستثمرين وتشجيعهم على الاستثمار بالمنطقة الصناعية بالسرارية شرق النيل، ما يسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية على أرض المحافظة.
هذا وسيتم افتتاح محور سمالوط الحر على النيل قريبا، بطول 24 كم وعرض 21 م، وبتكلفة مليار و872 مليون جنيه، ويشتمل على 47 عملًا صناعيًا، منها 30 كوبري، تضم 4 كباري رئيسية، وهي (كوبري على الطريق الصحراوي الشرقي، وأعلى نهر النيل، وعلى ترعة الإبراهيمية وسكة حديد القاهرة أسوان والطريق الزراعي الغربي، وعلى الطريق الصحراوي الغربي)، و26 كوبرى و17 نفقًا لتفادي التقاطعات مع الطرق الفرعية والترع والمصارف

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